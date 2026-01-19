Criză politică în Bulgaria: Președintele Rumen Radev demisionează

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev. FOTO Hepta

Președintele bulgar Rumen Radev a anunțat, luni, într-un discurs adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție în fața Curții Constituționale, pentru a putea participa la alegerile care urmează, scrie Novinite.

De mai multe săptămâni, în spațiul public au circulat speculații legate de o posibilă demisie a șefului statului și de intenția acestuia de a conduce un nou proiect politic. Luna trecută, Radev declara presei că va anunța o inițiativă politică „atunci când societatea se va aștepta cel mai puțin”.

„Mâine îmi voi depune demisia din funcția de președinte al Republicii Bulgaria. Sunt convins că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un șef al statului demn. Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a spus Radev în discursul său, precizând că acesta este ultimul său mesaj în calitate de președinte.

„Pe tot parcursul mandatului meu am acționat ghidat de interesele oamenilor și voi continua să fac acest lucru. Cei aflați la putere trebuie să se întrebe de ce au pierdut încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernarea ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separația puterilor în stat și ar fi respins corupția și aroganța, problema formării partidului meu nu ar fi existat. După atâtea discuții, este clar că un partid al consensului anti-mafie există deja”, a declarat el.

Făcând bilanțul celor nouă ani petrecuți la conducerea statului, Radev a amintit provocările majore cu care s-a confruntat: apărarea statului în timpul mai multor crize, protestele de amploare împotriva influenței oligarhice și numirea a nu mai puțin de șapte guverne interimare.

„Mi-ați încredințat misiunea de a servi Bulgaria și am încercat să justific această încredere prin fiecare acțiune. Astăzi vă vorbesc pentru ultima dată ca președinte și vă cer iertare”, a continuat el.

Radev a criticat dur actualul model de guvernare, pe care l-a descris drept o fațadă democratică, controlată de mecanisme oligarhice.

„Politica se face în afara instituțiilor. Păpușarii dau directive Parlamentului în mod deschis, în fața camerelor”, a spus el. Președintele s-a întrebat de ce tot mai mulți bulgari nu mai merg la vot, nu mai au încredere în presă, se simt sărăciți și trăiesc în nesiguranță, punând aceste realități pe seama unui sistem corupt care erodează încrederea publică.

„Timpul compromisurilor a trecut”, a afirmat Radev, mulțumindu-le celor care l-au inspirat prin curajul lor, echipei sale și soției sale.

Demisia sa marchează o schimbare majoră pe scena politică din Bulgaria, în contextul în care se pregătește să lanseze un nou proiect politic și să intre în cursa electorală.

Însă părăsirea președinției nu este ceva ce se poate face pur și simplu anunțând-o la televizor. Radev ar trebui să solicite Curții Constituționale să-i încheie mandatul înainte de termen - dacă aceasta este de acord. Curtea Constituțională l-ar putea amâna pe Radev din motive politice, iar numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare anticipate este deja în curs de desfășurare, acestea ar trebui să aibă loc cel târziu la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie.

În pofida acestor incertitudini, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, aşa cum era prevăzut. Totuşi, ţara are nevoie de stabilitate politică pentru a accelera atragerea fondurilor de la bugetul UE, pentru a stimula investiţiile străine şi pentru a eradica corupţia endemică.