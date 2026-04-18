Un „nou Orban” își face încălzirea în Bulgaria: Fostul pilot de MiG-29 Rumen Radev, actualul favorit al alegerilor generale de la Sofia

2 minute de citit Publicat la 23:14 18 Apr 2026 Modificat la 23:45 18 Apr 2026

Rumen Radev a demisionat din funcția de președinte al Bulgariei în ianuarie, pentru a participa la alegerile parlamentare de duminică. Foto: Getty Images

Rusia și-a pierdut un aliat important în UE, după înfrângerea clară a lui Viktor Orban la alegerile parlamentare ungare de duminica trecută, dar poate câștiga unul nou, la doar o săptămână distanță: un alt lider pro-Moscova e pe cale să apară acum pe un val de popularitate în Bulgaria, unde pe 19 aprilie sunt programate alegeri generale. Presa ucraineană subliniază cu îngrijorare opoziția pe care candidatul Rumen Radev, favoritul principal al alegerilor bulgare, a manifestat-o față de ajutorul militar acordat Kievului și sancțiunilor impuse Moscovei.

Până acum, Ungaria lui Orban a arătat cum poate un singur stat UE să-și impună dreptul de veto pentru a bloca deciziile Uniunii referitoare la ajutorul financiar acordat Ucrainei - cum a fost cazul blocării în februarie a împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

După două mandate de președinte, Rumen Radev a demisionat din fruntea statului bulgar în luna ianuarie, cu scopul declarat de a participa la aceste alegeri parlamentare, în fruntea formațiunii „Bulgaria Progresistă”.

În doar câteva luni, partidul a urcat rapid în sondaje. În prezent, „Bulgaria Progresistă” e cotat cu prima șansă la alegerile de duminică - al optulea astfel de scrutin electoral în ultimii 5 ani.

Practic, din 2021, Bulgaria a avut 7 premieri.

Astfel, partidul lui Radev e cotat cu 32,1% din voturi. Pe locul doi ar urma să se claseze formațiunea GERB (centru-dreapta), a fostulu premier Boiko Borisov, cu 19,4%, iar pe locul trei ar urma să se poziționeze Alianța „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” (PP-DB), cu 12%.

Este estimată o prezență la vot de 70%.

Fost pilot de MiG-29, Rumen Radev își cultivă imaginea de patriot, care nu a apucat să fie „corupt” de politică

Rumen Radev și-a construit brand-ul său politic pe baza carierei sale militare, de fost pilot de MiG-29.

În timpul candidaturii la alegerile prezidențiale din 2016 (pe care le-a și câștigat), Forțele Aeriene Bulgare i-au promovat, de altfel, acrobațiile sale aeriene de la manșa avionului de vânătoare.

În actuala campanie parlamentară, Radev revine la aceeași temă: un clip de campanie îl prezintă pe actualul lider al „Bulgariei Progresiste” în cabina unui MiG-29.

„O putere incredibilă”, comentează Rumen Radev, în respectivul clip de promovare.

După preluarea funcției de președinte în 2017, Radev a compensat lipsa de experiență politică, exploatându-și trecutul în forțele aeriene, pentru a cultiva imaginea unui patriot neînfricat, care nu a apucat să fie „corupt” de politica de partid.

În plus, el a invocat propria sa experiență în armată ca argument în favoarea ideii că Ucraina ar trebui să accepte negocierile de pace cu Rusia.

Criticii săi subliniază că, în ciuda promisiunii de a combate corupția la nivel înalt, „Bulgaria Progresistă” atrage sprijin din partea unor formațiuni cu istoric controversat de naționalism și corupție.

Assen Vassilev, liderul Alianței „Continuăm Schimbarea”, a sintetizat astfel incertitudinile legate de adevărata agendă a lui Rumen Radev: „Își dorește Bulgaria puternică într-o Europă puternică? Sau vrea o țară după modelul (Viktor) Orban, care să acționeze ca un cal troian în interiorul UE?".