UE acuză Ungaria de lipsă de loialitate după votul asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

4 minute de citit Publicat la 20:52 23 Feb 2026 Modificat la 20:52 23 Feb 2026

Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Foto: Getty Images

Decizia Ungariei de a bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei a stârnit reacții dure din partea altor state membre ale Uniunii Europene, care consideră gestul drept un act de neloialitate.

Conducerea Uniunii Europene a acuzat ferm Budapesta că încalcă principiul cooperării loiale prevăzut în tratate, după ce a decis, pe neașteptate, să blocheze împrumutul în contextul unui diferend energetic fără legătură directă cu sprijinul pentru Kiev, scrie Euronews.

Programul de asistență financiară fusese convenit în decembrie de șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile, și se afla în etapa finală a procesului legislativ, prima tranșă urmând să fie acordată la începutul lunii aprilie.

Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut anterior o clauză de exceptare din cadrul schemei.

„Este cu adevărat regretabil”, a declarat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, la finalul reuniunii miniștrilor de externe de luni. „Nu este în conformitate cu clauza cooperării loiale prevăzută în tratatele (UE)”.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a transmis premierului ungar Viktor Orbán că deciziile aprobate de cei 27 de lideri „trebuie respectate”.

„Când liderii ajung la un consens, sunt legați de decizia lor. Orice încălcare a acestui angajament constituie o violare a principiului cooperării loiale”, a scris Costa într-o scrisoare adresată lui Orban. „Niciun stat membru nu poate fi lăsat să submineze credibilitatea deciziilor adoptate colectiv de Consiliul European”.

La Paris, președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj similar.

„Sunt încrezător când spun că sunt hotărât, pentru că știu că angajamentele politice și promisiunile făcute la ultimul Consiliu European vor fi respectate. Nu poate fi altfel”, a declarat Macron.

Disputa legată de conducta Drujba

Conflictul are legătură cu conducta Drujba, construită în perioada sovietică, care traversează Ucraina și transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia, în baza unei derogări de la sancțiuni. Conducta a fost grav avariată la sfârșitul lunii ianuarie în urma unui atac cu dronă atribuit Rusiei. Cu toate acestea, Ungaria și Slovacia au acuzat Ucraina pentru oprirea livrărilor.

„Din mijlocul lunii februarie, Ucraina refuză să restabilească transferul de țiței prin conducta Drujba către Ungaria din considerente politice și cu încălcarea obligațiilor sale internaționale”, a scris Orban în scrisoarea adresată lui Costa. „Este un act de ostilitate neprovocat care subminează securitatea energetică a Ungariei”.

Kievul a precizat că lucrările de reparație de urgență sunt în desfășurare, însă bombardamentele rusești constante îngreunează intervențiile. Autoritățile ucrainene au propus și o rută alternativă, prin conducta Odes–Brody, pentru transportul de țiței maritim.

„Ultimatumurile ungar și slovac ar trebui adresate doar Kremlinului. Aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică. Le solicităm ambelor să manifeste cooperare constructivă și comportament responsabil”, a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha.

„Exploatarea unanimității”

Pe lângă blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, Ungaria a votat și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe care Bruxelles-ul dorea să îl adopte până la 24 februarie, marcând patru ani de la invazia la scară largă a Ucrainei.

Indignarea a fost vizibilă luni, când miniștrii de externe, purtând insigne în culorile drapelului ucrainean, au participat la reuniune.

„Sunt uimit de poziția Ungariei”, a declarat Johann Wadephul, reprezentant al Germaniei.„Nu cred că este corect ca Ungaria să își trădeze propria luptă pentru libertate și suveranitate europeană. Vom merge din nou către unguri cu argumentele noastre, atât la Budapesta, cât și aici, la Bruxelles, pentru a-i determina să își reconsidere poziția”.

Ministrul lituanian Kestutis Budrys a cerut revizuirea regulilor de vot pentru a evita ceea ce a numit „exploatarea principiului unanimității”.

Ungaria a blocat unul dintre cele trei elemente ale împrumutului, cel care modifică regulile bugetare ale UE și necesită unanimitate. Celelalte două regulamente, privind structura și condițiile asistenței, au fost aprobate vineri.

„Nu putem fi perturbați de fiecare dată de aceste veto-uri”, a spus Budrys.

La rândul său, ministra suedeză Maria Malmer Stenergard a calificat dubla opoziție a Ungariei drept o „rușine” și un „act dezonorant”.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina primește acești bani. Aproximativ două treimi din necesarul lor bugetar pentru doi ani vor fi acoperite prin acest împrumut, iar ei au nevoie de el, deci trebuie să găsim o soluție”, a declarat Stenergard pentru Euronews.

În ceea ce privește momentul ales de Budapesta pentru veto, oficialul suedez a sugerat că decizia ar putea avea legătură cu alegerile generale din aprilie, în care Orbán ar fi în scădere în sondaje.

„Nu cred că este o coincidență faptul că urmează alegeri”, a spus ea.

Întrebată despre această posibilă legătură, Kaja Kallas a adoptat un ton mai precaut, afirmând că trebuie continuate discuțiile pentru găsirea unei soluții viabile. Comisia Europeană a convocat pentru miercuri o reuniune a Grupului de coordonare pentru petrol.

„Știm că urmează alegeri în Ungaria, dar îmi este foarte greu să cred, având în vedere istoria Ungariei, că cetățenii ungari ar susține de fapt neacordarea de ajutor poporului ucrainean aflat în nevoie”, a declarat Kallas. „Îmi este foarte greu să cred că acest lucru le va aduce puncte bonus la aceste alegeri”.