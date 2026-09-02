Reacția Kremlinului după ce Germania a acuzat Rusia pentru atacul cu dronă de la Leipzig. "E evident că merge pe calea unei escaladări"

2 minute de citit Publicat la 09:27 02 Sep 2026 Modificat la 09:27 02 Sep 2026

Kremlinul reacționează după ce Germania a acuzat oficial Rusia că s-ar afla în spatele incidentului cu o dronă produs luna trecută pe aeroportul Leipzig. Foto: Profimedia Images

Kremlinul reacționează după ce Germania a acuzat oficial Rusia că s-ar afla în spatele incidentului cu o dronă produs luna trecută pe aeroportul Leipzig și după ce Berlinul a anunțat o serie de măsuri împotriva Moscovei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat că autoritățile germane nu au prezentat dovezi și a avertizat asupra unei "noi escaladări" a relațiilor dintre cele două țări.

"Este evident că Germania merge pe calea unei escaladări suplimentare", a declarat Dmitri Peskov.

Ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Neceaev, a transmis autorităților germane că măsurile anunțate de Berlin în urma incidentului de la aeroportul Leipzig reprezintă o escaladare fără precedent a relațiilor ruso-germane și că acestea nu vor rămâne fără răspuns.

"Ambasadorul a subliniat că măsurile anunțate de partea germană constituie o escaladare fără precedent în relațiile ruso-germane și nu vor rămâne fără răspuns, guvernul german purtând întreaga responsabilitate pentru orice consecințe", a transmis Ambasada Rusiei la Berlin, scrie agentia de stat de la Kremlin.

"Neceaev și-a exprimat regretul că autoritățile germane continuă cursul de demontare sistematică a cadrului cândva solid al cooperării ruso-germane”, a mai precizat ambasada.

Ambasadorul rus, convocat la Berlin

Marți, guvernul german a acuzat oficial Rusia că s-ar afla în spatele incidentului cu o dronă produs la aeroportul Leipzig/Halle și a anunțat o serie de contramăsuri.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat la Berlin că Ministerul german de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus Serghei Neceaev în legătură cu incidentul produs luna trecută. Wadephul a susținut că Rusia s-ar afla în spatele unui "atac hibrid la Leipzig" și a anunțat mai multe măsuri împotriva Moscovei.

"Guvernul federal va transmite acest lucru Rusiei într-o formă adecvată. Prin urmare, am dispus convocarea ambasadorului rus. Convocarea are loc chiar în acest moment", a declarat ministrul german de Externe.

Germania intenționează să înăsprească și controalele la intrarea în țară pentru cetățenii ruși, a mai anunțat Wadephul. Totodată, Berlinul va intensifica presiunile asupra așa-numitei "flote fantomă" și va continua să ofere Ucrainei sprijin umanitar și militar. Ministrul german a precizat că autoritățile vor lua și "măsuri suplimentare de informații".

Moscova respinge însă acuzațiile Berlinului. Ambasada Rusiei la Berlin a descris anterior incidentul cu drona drept o provocare fabricată în grabă, despre care susține că "servește exclusiv intereselor Kievului și aripii militariste a clasei politice europene".

Germania închide Consulatul General al Rusiei din Bonn

Printre măsurile anunțate de Berlin se numără și închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn. Potrivit ministrului german de Externe, acesta urmează să fie închis pe 18 septembrie, ca urmare a incidentului cu drona descoperită la începutul lunii august pe aeroportul Leipzig/Halle.

"Guvernul german ia măsuri împotriva Rusiei, partea responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig", a declarat Wadephul în cadrul unei conferințe de presă la Berlin. "Pe lângă consolidarea securității noastre, guvernul federal introduce măsuri împotriva Rusiei. În coordonare cu cancelarul german, am dispus închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn pe 18 septembrie", a precizat ministrul.

Berlinul susține că măsurile sunt legate direct de incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle. Rusia respinge în continuare acuzațiile și consideră că incidentul reprezintă o provocare menită să justifice noi măsuri împotriva Moscovei.

Moscova amenință cu represalii

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Germania că a "inventat un pretext" pentru închiderea Casei Rusiei și a avertizat că Moscova va reacționa la deciziile Berlinului.

"Moscova va răspunde tuturor deciziilor anti-ruse", a declarat Zaharova.

Astfel, incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle riscă să amplifice și mai mult tensiunile dintre Berlin și Moscova, într-un moment în care relațiile ruso-germane sunt deja puternic afectate de războiul din Ucraina și de sprijinul militar și politic acordat de Germania Kievului.