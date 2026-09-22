Trump afirmă că SUA vor folosi de acum înainte termenul de „super-inteligenţă” în loc de „inteligenţă artificială”

Donald Trump a anunțat că nu are de gând să pună frână acestui domeniu care are potențialul să fie mai important decât Revoluția Industrială și internetul. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a anunțat marți, în discursul de la Adunarea Națională a ONU, că nu îi place denumirea „inteligența artificială” (AI), așa că a decis să o schimbe în „super-inteligență” sau „SI”, nume care va fi folosit în toate documentele oficiale. „Artificial sună fake și nu este așa. Este extraordinară”, a spus președintele american. Donald Trump a respins, de asemenea, apelurile internaționale la o încetinire a dezvoltării acestui sector. Președintele american a declarat că nu pune frână cursei AI pentru că are potențialul de a fi mai importantă pentru umanitate decât Revoluția Industrială.

„Bine ați venit în lumea nouă a super-inteligenței. SI”, le-a spus Donald Trump liderilor aflați la Adunarea Generală a ONU.

Președintele american a spus că nu îi place denumirea de „inteligență artificială”, deoarece cuvântul „artificial” induce ideea că ar fi „falsă”.

„Nu este falsă, este extraordinară. Dar trebuie să avem grijă. Din acest moment toate documentele SUA vor fi schimbate pentru a folosi numele de „super” în loc de „artificială”, deci super-inteligență”, a spus Donald Trump.

„Super-inteligență” este deja un termen folosit de dezvoltatorii AI pentru a desemna un etalon ipotetic în care inteligența artificială depășește inteligența umană în aproape toate domeniile, relatează CNN.

Într-un moment în care la nivel internațional se fac apeluri pentru încetinirea dezvoltării AI, în contextul în care au existat agenți care au evadat din laboratoare și au acționat pe cont propriu, Donald Trump a anunțat că nu are de gând să pună frână acestui domeniu care are potențialul să fie mai important decât Revoluția Industrială și internetul.

„Nu voi împiedica dezvoltarea a ceva care va fi mai important decât Revoluția Industrială. „Mulți spun că va fi mai important decât Revoluția Industrială sau chiar decât internetul. Vom fi foarte atenți, de aceea avem un Departament pentru Justiție, există alte organisme ale forțelor de ordine care pot interveni când e nevoie. Dar vom încuraja superinteligența, nu o vom frâna. SUA conduce în domeniul superinteligenței și vom continua să facem asta, în siguranță. Americanii nu se dau în lături de la o provocare”, a spus președintele american.

Donald Trump a ridiculizat temerile privind AI și a spus că aceeași oameni care avertizau că planeta se încălzește acum „spun acum că inteligența artificială o să ne omoare pe toți, roboții o să ne atace și totul o să fie un dezastru”.

Președintele SUA a admis că există provocări, dar consideră că există suficiente mecanisme pentru a ține sub control AI. „Orice tehnologie majoră și nouă aduce provocări, iar superinteligența nu face excepție”, a adăugat el.

În final, Donald Tump a reiterat că cine câștigă această cursă a dezvoltării AI, „câștigă”.

Administrația Trump va organiza în această săptămână un eveniment la nivel înalt dedicat inteligenței artificiale, în marja Adunării Generale a ONU, potrivit CNN.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care un număr tot mai mare de parlamentari, foști angajați ai companiilor de AI și chiar lideri ai unor companii importante din domeniu au avertizat cu privire la dezvoltarea rapidă a industriei. Unele companii importante, precum Anthropic și OpenAI, au cerut public Congresului să adopte reglementări naționale privind siguranța, pentru a încetini ritmul dezvoltării.