Un elicopter de ştiri s-a prăbuşit în timp ce relata de la locul unui accident de autobuz, în Los Angeles: Cel puţin 3 oameni au murit

Un elicopter de ştiri s-a prăbuşit în timp ce relata de la locul unui accident de autobuz, în Los Angeles. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Un elicopter de știri al postului de televiziune NBC4 s-a prăbușit și a luat foc marţi seara în Los Angeles, în apropiere de zona în care avusese loc un accident mortal între un camion şi un SUV. O singură persoană din aeronavă a reuşit să se salveze, alte două au murit, dar şi un pieton, relatează CNN şi Los Angeles Times.

Elicopterul în care se afla o echipă de jurnalişti s-a prăbușit marţi, chiar înainte de ora 19:00, în Chatsworth, un cartier situat la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de centrul orașului Los Angeles, în apropierea locului unde avusese loc un accident rutier între un SUV şi un camion, care s-a soldat, de asemenea, cu trei morți.

Impactul a fost extrem de violent, aeronava a luat foc, iar bucăţi din ea au ajuns într-o parcare şi mai multe maşini au fost avariate. Jurnaliştii publicaţiei Los Angeles Times au scris că patru vehicule din apropiere au luat foc. Imaginile înregistrate la fața locului arătau flăcări și coloane dense de fum care se ridicau de la locul accidentului.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles. The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. https://t.co/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

"Noi ştim că este vorba despre un elicopter de știri și știm că am pierdut legătura cu echipa noastră", a declarat, în direct, prezentatoarea NBC4 Colleen Williams. Anterior, în cursul serii, aceasta anunțase că postul de ştiri a pierdut contactul cu echipa aflată la bordul elicopterului, potrivit nbcwashington.com.

DEADLY NBC 4 HELICOPTER CRASH IN LOS ANGELES



A heartbreaking scene as KNBC arrives to cover a tragedy involving its own crew.



The NBC 4 Los Angeles helicopter reportedly suffered a serious malfunction while covering a Metro bus crash and plunged rapidly, according to flight… https://t.co/0ACDK38hlL pic.twitter.com/X2GtJ62zFO — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 16, 2026

Trei persoane au fost declarate decedate la fața locului, a precizat Departamentul de Pompieri din Los Angeles într-un comunicat, iar o persoană a fost transportată la un spital local. Momentan, nu se ştie care este starea supravieţuitorului.

Cauza prăbușirii elicopterului este necunoscută, iar autoritățile nu au precizat câte persoane se aflau la bordul aeronavei.

În urma accidentului dintre un camion şi un SUV, trei oameni şi-au pierdut viaţa, iar alţi şase au fost răniţi, conform Los Angeles Times. Jennifer Middleton, purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles, a declarat că persoanele rănite în urma coliziunii au fost transportate la un spital din zonă. Deocamdată, nu au fost oferite informații privind gravitatea rănilor.