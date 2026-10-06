Guvernul Spaniei aprobă decretele pro chiriași după ce Parlamentul le-a respins, iar premierul Sanchez a convocat alegeri anticipate

Premierul spaniol a susținut o conferință de presă marți, 6 octombrie, după aprobarea prevederilor pro chiriași în Consiliul de Miniștri. Foto: Profimedia Images

Guvernul Spaniei a aprobat marți două decrete privind locuințele, respinse de Parlament săptămâna trecută. După respingerea lor în forul legislativ, premierul Pedro Sanchez a convocat alegeri anticipate, mișcare anticipată în mediile politice de la Madrid, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Criticii lui Sanchez spun că decretele - care vor trebui, în cele din urmă, să fie supuse din nou votului în Parlament - nu rezolvă nici pe departe criza gravă a locuințelor, care a scos sute de mii de oameni în stradă în ultima perioadă de timp. Ei îl acuză pe premier că vrea să speculeze situația actuală pentru a face uitate scandalurile de corupție care îi afectează familia și aliații politici, dar și pentru a trece în plan secund felul în care a gestionat criza migranților din Ceuta.

Pedro Sanchez spune, la rândul lui, că decretele includ plafonarea chiriilor, interzicerea temporară a evacuărilor și restricții privind achizițiile de locuințe de către companii. El afirmă că prevederile se bazează pe "bunul-simț elementar" și argumentează că sondajele de opinie indică un sprijin larg al populației pentru intervenția statului pe piața imobiliară.

"Sunt prevederi care îi protejează pe cei mai vulnerabili și, într-o anumită măsură, încep să aducă ordine pe o piață în prezent profund disfuncțională, care nu funcționează după logica cererii și ofertei, din cauza speculațiilor excesive", a declarat prim-ministrul într-o conferință de presă desfășurată marți.

Cu o zi înainte, el a convocat alegerile legislative anticipate pentru 29 noiembrie, argumentând că eșecul de a obține suficient sprijin pentru propunerile sale l-a făcut să realizeze că are nevoie "de mai multe mandate în Parlament".

Cum își impune Sanchez decretele după dizolvarea Parlamentului care le-a respins

Prin convocarea scrutinului legislativ anticipat, Sanchez a căpătat și oportunitatea de a introduce noile reglementări cu sprijinul unui organism interimar restrâns.

Astfel, măsurile vor intra în vigoare temporar, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Ulterior, ele vor trebui supuse aprobării parlamentarilor care își continuă activitatea în cadrul organismului interimar după dizolvarea legislativului, a precizat Sanchez.

Acest organism permanent, format din 69 de membri - inclusiv președinta Camerei Deputaților, Francina Armengol, membră a Partidului Socialist condus de Sanchez - dispune de o majoritate fragilă în favoarea măsurilor favorabile chiriașilor, potrivit presei spaniole.

Un al doilea decret, care prevede reînnoirea automată a contractelor de închiriere, ar urma să intre în vigoare doar dacă este aprobat de legislativul restrâns, întrucât guvernul nu a dispus de o majoritate pentru a-l valida, a mai precizat premierul.

Nu toată lumea îi susține pe chiriași în Spania

Măsurile pro-chiriași sunt în mod tradițional susținute de stânga politică și respinse de partidele de dreapta. Totuși, nu este clar în ce măsură Partidul Socialist al lui Sanchez va fi perceput de electorat drept "salvator al situației", întrucât deteriorarea situației în sectorul imobiliar, în defavoarea chiriașilor, a avut loc în ultimii 8 ani, în care socialiștii s-au aflat la guvernare.

Măsurile intervenționiste nu vor face decât să alunge investițiile necesare pentru creșterea ofertei, a acuzat Carolina Roca, președinta Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din Madrid.

"Incertitudinea juridică inerentă ambelor decrete va duce la o încetinire bruscă a investițiilor limitate atrase până în prezent pentru construcția de locuințe la prețuri accesibile", a detaliat ea.

Protestele împotriva chiriilor mari și a condițiilor dictate de proprietarii imobiliari s-au intensificat după mediatizarea cazului unei femei de 87 de ani, Maricarmen Abascal.

Aceasta a fost evacuată din locuința din Madrid, unde trăia de 70 de ani, după ce fondul de investiții care deținea locuința sa i-a triplat chiria. Incidentul a fost urmat inclusiv de apeluri la grevă generală.