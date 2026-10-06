Suedia va desfăşura din decembrie rachete Patriot la centrul logistic al NATO din estul Poloniei

<1 minut de citit Publicat la 17:04 06 Oct 2026 Modificat la 17:04 06 Oct 2026

Vor fi desfăşuraţi în jur de 100 de militari de la unitatea de apărare aeriană de la Halmstad. Foto: Getty Images

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunţat marţi că ţara sa va desfăşura sistem de apărare antirachetă Patriot în estul Poloniei pentru a contribui la protejarea centrului logistic al NATO care livrează armament în Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Suedia va prelua acest rol de la Ţările de Jos. Operaţiunea va începe în decembrie, urmând să fie desfăşuraţi în jur de 100 de militari de la unitatea de apărare aeriană de la Halmstad, a indicat guvernul.

Săptămâna trecută, Suedia a anunţat că va trimite avioane de luptă Gripen în Polonia în cadrul unei misiuni NATO de supraveghere a spaţiului aerian.

„Misiunea desfăşurării atât a avioanelor Gripen, cât şi a rachetelor Patriot este de a proteja hubul logistic al NATO de pe aeroport”, a spus premierul Kristersson.

Suedia a refuzat să precizeze câte baterii Patriot vor fi trimise în Polonia.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luna trecută, citând servicii de informaţii neidentificate, că Rusia plănuieşte să lanseze atacuri „hibride” cu drone şi rachete împotriva unor ţări care sprijină Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat săptămâna trecută că Rusia „nu are nicio intenţie de a ataca pe cineva... dar, dacă vom fi suferi o agresiune, nu vom avea altă alegere decât să ripostăm”.