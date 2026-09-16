Rusia l-a decorat pe comandantul navei care a tras rachete de semnalizare spre un elicopter danez, în Marea Baltică

1 minut de citit Publicat la 17:18 16 Sep 2026 Modificat la 17:19 16 Sep 2026

O corvetă rusă a tras rachete de semnalizare spre un elicopter danez. Foto: Profimedia Images

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat miercuri că o corvetă rusă a tras două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter danez, în Marea Baltică, pentru a preveni ceea ce a numit o "provocare", notează Agerpres.

Ministerul rus a precizat într-un comunicat că Moscova l-a decorat pe comandantul navei ruse pentru acțiunile sale, precum și că elicopterul danez a părăsit locul incidentului.

Potrivit armatei daneze, incidentul a avut loc luni în apele internaționale ale Mării Baltice în largul orașului Gedser, în partea cea mai sudică a Danemarcei. Tot conform armatei daneze, elicopterul său efectua o operațiune 'de rutină' de fotografiere a navei de război rusești.

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a denunțat marți o "acțiune iresponsabilă din partea Rusiei".

Unde și cum ar putea începe Vladimir Putin războiul contra NATO

The Atlantic Council a făcut o radiografie a situației Europei în războiul hibrid dus de Rusia putinistă împotriva sa, analizând care ar putea fi cea mai nouă victimă a Kremlinului, în condițiile în care informațiile serviciilor occidentale sunt că Putin chiar are în plan un atac cel puțin limitat asupra unei țări NATO.

Pentru România, agresiunile din partea Rusiei nu mai sunt o amenințare ipotetică, scrie Alex Șerban, directorul pentru România de la Atlantic Office. Cea mai plauzibilă formă de escaladare din partea Rusiei nu ar începe cu o invazie a forțelor blindate.

Atacurile împotriva Republicii Moldova ar putea crea, de asemenea, o nouă dilemă, având în vedere apropierea acesteia și interesul vital al României pentru stabilitatea acesteia.