O fregată a Rusiei a tras cu rachete de semnalizare spre un elicopter militar danez. Copenhaga l-a convocat pe ambasadorul rus

1 minut de citit Publicat la 10:40 15 Sep 2026 Modificat la 10:40 15 Sep 2026

O fregată rusă a lansat luni două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez. FOTO: Profimedia Images

O fregată rusă a lansat luni două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez aflat în apele internaționale din largul coastelor Danemarcei. Cele două rachete au trecut foarte aproape de elicopter, a anunțat armata daneză. Danemarca îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Copenhaga după acest incident, a declarat ministrul Apărării, Jeppe Bruus, pentru postul TV2.

Elicopterul se afla într-o misiune de rutină pentru a fotografia fregata rusă, a precizat Comandamentul danez al Apărării, scrie The Jerusalem Post.

Rachetele de semnalizare sunt dispozitive pirotehnice utilizate de regulă ca semnale de avertizare pe mare, a mai precizat armata daneză.

Danemarca îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Copenhaga pentru a discuta despre incident, a declarat separat ministrul Apărării, Jeppe Bruus, pentru postul TV2.

Prim-ministrul Mette Frederiksen a transmis un meaj pe X: „Acțiuni imprudente din partea Rusiei față de forțele armate daneze în timpul unui zbor de rutină de ieri. Acțiunile Rusiei au scopul de a intimida și de a diviza. Nu vor reuși. Nu ne vom clinti.”

PM Mette Frederiksen: ”Reckless action from Russia towards Danish military during a routine overflight yesterday. Russian actions are meant to intimidate and divide. They will not succeed. We will not waver.” — Statsministeriet (@Statsmin) September 15, 2026

Aliații NATO intervin în cazul dronelor și operațiunilor rusești

Avioane de vânătoare NATO au doborât marți dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, au anunțat autoritățile lituaniene.

„O dronă care tocmai a intrat în spațiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioane de vânătoare NATO”, a declarat președintele lituanian Gitanas Nausėda într-un mesaj publicat pe X/Twitter. „Le mulțumesc militarilor aliați pentru reacția lor rapidă.”

„Pe măsură ce Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Împreună cu aliații noștri din NATO, Lituania își va apăra spațiul aerian.”

Pe 10 septembrie, aliații NATO au identificat submarine rusești care efectuau exerciții pentru utilizarea unei arme secrete concepute să dezactiveze cablurile submarine critice fără să lase urme.

O operațiune comună la care au participat Marea Britanie, Norvegia și Statele Unite a urmărit și confruntat navele rusești pe mare, au declarat cei doi oficiali, sub protecția anonimatului. Navele au fost împiedicate să-și finalizeze exercițiul și, în cele din urmă, au părăsit zona.

Incidentul are loc în contextul în care serviciile occidentale de informații se tem că Kremlinul se pregătește pentru un posibil conflict cu NATO, a relatat Reuters.