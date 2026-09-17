PNL pune condiții viitorului Guvern. Bolojan: „Vom discuta cu premierul care va fi desemnat”

Ilie Bolojan spune că România are nevoie de un premier credibil. Foto: Hepta

Ilie Bolojan, președintele PNL, a anunțat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni, că Partidul Național Liberal va discuta cu premierul desemnat, adăugând că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat problemelor economice ale țării.

Ilie Bolojan a mai declarat că, indifirent de cine va fi nominalizat, principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice, iar pentru asta este nevoie să continue reformele.

„Am încheiat consultările cu echipa președintelui României. Prin această întâlnire am prezentat punctul de vedere al Partidului Național Liberal. România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți, cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre.

Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi învestit de Parlament, ca principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice, pentru a ne limita datoria și deficitele.

Pentru asta, guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții de muncă, de creștere a productivității, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare.

De asemenea, ca direcții importante, indiferent cine va fi, e nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât, în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor, să continue reformele din administrație, pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor.

Pentru aceasta, PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat, în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri.

Vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, în așa fel încât România să-și păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale. Să dăm o perspectivă clară românilor și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a trimite un guvern fără a pune nimic în loc. Vă mulțumesc!”, a încheiat Ilie Bolojan.

PNL a participat joi, 17 septembrie, la consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.