Australia și Noua Zeelandă ar putea deveni membri asociați ai UE, după modelul Canadei, spune Metsola

2 minute de citit Publicat la 12:37 17 Sep 2026 Modificat la 13:03 17 Sep 2026

Roberta Metsola. sursa foto: Getty

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat pentru Euronews că state precum Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei și ar putea deveni „membri asociați” ai Uniunii Europene, pe măsură ce națiunile cu aceleași valori caută legături mai strânse.

Înaintea discursului pe care premierul canadian Mark Carney urma să îl susțină joi, Metsola a descris statutul propus drept o a treia cale, între calitatea de membru cu drepturi depline și cea de stat candidat.

„Există țări cu care vrem să ne aprofundăm relația”, a declarat Metsola. „Nu am nicio îndoială că vor fi și alte țări incluse și că altele ne vor bate la ușă... În vremuri de incertitudine ca acestea, contează să ai prieteni”.

UE are deja acorduri comerciale cu ambele state, ceea ce oferă un posibil punct de plecare pentru o cooperare mai strânsă. O relație similară a fost propusă și Canadei, care a semnat cu UE un acord comercial cuprinzător în 2016.

Întrebată despre detaliile tehnice ale calității de membru asociat, Metsola a recunoscut că discuțiile se află încă într-o etapă incipientă, indicând însă direcții precum aprofundarea relațiilor comerciale, accesul la materii prime critice și reguli comune în chestiuni la care țările „afine” țin foarte mult, cum ar fi rețelele sociale și protecția minorilor.

Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus statutul de „membru asociat” pentru Canada, în discursul anual privind Starea Uniunii.

Premierul canadian Mark Carney explorează o apropiere de blocul comunitar în contextul războiului comercial cu Statele Unite, cel mai mare partener comercial al Canadei, în condițiile unor tarife prohibitive. Sub presiunea președintelui Donald Trump, Ottawa își reevaluează locul în lume, iar Carney a pledat răspicat pentru o alianță a „puterilor de mijloc”.

Niciun motiv de represalii

După anunț, Trump le-a spus jurnaliștilor că ar lua în calcul impunerea de noi tarife Uniunii Europene dacă demersul privind calitatea de membru asociat devine „ostil”.

Washingtonul și Bruxellesul au deja un acord comercial în vigoare, în baza căruia produsele UE sunt supuse unui tarif de 15%.

Metsola a minimalizat amenințările, spunând că UE își privește separat relațiile cu cele două țări. Ea a precizat că Uniunea nu acționează împotriva nimănui, ci ca susținătoare a unei cooperări bazate pe reguli.

Președinta PE a amintit și de acordul comercial convenit vara trecută și ratificat anul acesta.

Separat, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat: „Consolidarea propusă a parteneriatului nostru nu este îndreptată împotriva nimănui, ci în favoarea forței noastre comune”.

Carney urmează să se adreseze Parlamentului European joi.