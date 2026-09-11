Baia Mare găzduiește Intelligent Money Academy, ediția a patra. Agenda evenimentului din 17 septembrie

2 minute de citit Publicat la 14:43 11 Sep 2026 Modificat la 14:43 11 Sep 2026

Antreprenori, manageri și profesioniști se întâlnesc pentru o zi dedicată dezvoltării businessului, finanțării, fiscalității, digitalizării și resurselor umane.

Intelligent Money Academy Baia Mare aduce zi cu 200 de antreprenori, 20 de speakeri de top și 5 workshopuri practice. Pe 17 septembrie, Baia Mare găzduiește una dintre cele mai importante întâlniri dedicate antreprenorilor și profesioniștilor din mediul de afaceri, Intelligent Money Academy, un eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România.

Intelligent Money Academy este un proiect național de educație financiară și antreprenorială care își propune să creeze o comunitate activă de antreprenori conectați la oportunitățile reale de dezvoltare, finanțare și transformare a businessului.

Seria de evenimente organizate în mai multe orașe din România oferă acces direct la informații aplicate, exemple concrete și dialog cu specialiști relevanți din mediul economic și instituțional.

Participanții vor avea acces la sesiuni interactive și studii de caz aplicate, dar și la oportunități valoroase de networking și parteneriate, într-un context economic în care adaptabilitatea și accesul la informație relevantă devin esențiale pentru creșterea sustenabilă a companiilor.

Agenda evenimentului

De la ora 12:30 până la 13:00 va avea loc înregistrarea participanților & Welcome Coffee. Între 13:00 și 14:00 va fi sesiunea inaugurală a proiectului „Intelligent Money Academy”: Viziune strategică, context economic și oportunități.

Speakerii vor fi:

Florin Jianu – Președinte IMM România

Gabriel Valer Zetea – Președinte Consiliul Județean Maramureș

Ioan Doru Dăncuș – Primarul Municipiului Baia Mare

Ionuț Roatiș – Președinte Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Marcel Ioan Boloș – Director General ADR Nord-Vest

Adrian Zvîncă – Președinte ANOFM

Cătălin Leonte – Director General FNGCIMM

Alexandru Ciuncan – Președinte și Director General UNSAR

Alexandrina Bancoș – Director General VITAL S.A.

De la 14:00 până la 15:00 are loc primul workshop, de „Resurse Financiare”, separat în mai multe secțiuni.

Pentru „soluții de finanțare (interne și externe), speakerii vor fi:

Ionuț Stavre – Director General Adjunct FNGCIMM

Vlad Artenie – Director Regional Divizia Dezvoltare Afaceri Corporate, Exim Banca Românească

Răzvan Stan – Fondator ACORDO, CCAT și KVB

Pentru „Optimizare fiscală, conformitate & protecție”, speakerul va fi Adrian Bența, consultant fiscal și auditor financiar.

Pentru „Între rigoare și smart accounting”, speakerii vor fi:

Crina Fiorela Chilat – Economist, Expert contabil, Deputat în Parlamentul României

Conf. univ. dr. Constantin Cucoșel – Președintele Consiliului CECCAR Maramureș

De la 15:00 până la 15:15 va avea loc Coffee Break, urmând ca după, până la 16:15, să aibă loc, în paralel, alte două workshop-uri.

Workshop 2: Eficiență și siguranță este structurat în 3 părți:

„Optimizarea costurilor cu energia și carburanții, unde speakerul va fi Cătălin Marian, Director Vânzări zona Sud NOVA Power & Gas.

Pentru partea de „Acces la digitalizare”, speakerul va fi Costin Băcile, Business Develpomenet Manager Maguay.

Pentru „Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)”, speakerii vor fi:

Cristina Cristina - Expert politici, strategii și cooperare DNSC

Valentin Ionescu – Președinte ISF

Alina Bărbulescu – Coordonator Secțiuni Asigurări Generale UNSAR

În paralel va avea loc și „Workshop 3: HR - Soluții eficiente”, care urmărește dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale, cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție. Proiectul este susținut de CEC Bank, și îl are ca speaker pe Dana Vasilescu, Inițiatorul și coordonatorul programului „My WaY”.

Pentru secțiunea „Sprijinul ANOFM pentru IMM-uri: recrutare, subvenții și dezvoltarea capitalului uman”, speakerul va fi Adrian Zvîncă, președintele ANOFM.

De la 16:15 până la 17:15 are loc „Workshop 4: Creștere de dezvoltare”, care începe cu secțiunea „Rețeta bunului renume”, cu speakerul Nicolai Tand.

Următoarea secțiune, „Cum construim încrederea în business”, este prezentat de Vlad Moldovan, Director General Procons Group.

A treia secțiune a workshop-ului, „Mentalitate de campion”, este prezentată de Gabriela Szabo, iar ultima parte, „Pregătiți pentru viitor”, îl are ca speaker pe Mircea Badea, jurnalist Antena 3 CNN și realizatorul emisiunii „În Gura Presei”.

De la 17:15 până la 18:00 va avea loc „Business Cocktail & Networking”, iar moderatorii evenimentului sunt Adrian Ursu și Ana Iorga, jurnaliști Antena 3 CNN.