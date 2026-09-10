Vreme cu temperaturi de vară, apoi se răcește brusc, cu 10 grade în doar o zi, și încep ploile: Prognoza meteo ANM pentru București

5 minute de citit Publicat la 10:40 10 Sep 2026 Modificat la 10:40 10 Sep 2026

Încep ploile de toamnă în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea va fi frumoasă și călduroasă în București în următoarele zile, cu temperaturi maxime de până la 32 de grade Celsius. Potrivit prognozei speciale transmise joi, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile se vor menține ridicate până în weekend, însă vremea se va schimba treptat începând din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Meteorologii anunță ploi, averse și descărcări electrice în noaptea de 12 spre 13 septembrie, iar duminică, 13 septembrie, vremea va deveni închisă și se va răci semnificativ. Temperaturile maxime vor coborî până la 23-25 de grade.

Prognoza specială este valabilă pentru intervalul 10 septembrie, ora 10:00 – 13 septembrie, ora 22:00, pentru zona municipiului București.

Joi, 10 septembrie: vreme frumoasă și până la 32 de grade

În intervalul 10 septembrie, ora 10:00 – 11 septembrie, ora 09:00, vremea va fi frumoasă și călduroasă în Capitală.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade Celsius.

În timpul nopții, temperatura va coborî până la 16-17 grade, însă în zona preorășenească valorile termice vor fi mai scăzute și pot ajunge până la aproximativ 14 grade.

Vineri, 11 septembrie: temperaturi de aproximativ 32 de grade

Vremea se va menține frumoasă și călduroasă și vineri.

În intervalul 11 septembrie, ora 09:00 – 12 septembrie, ora 09:00, cerul va fi mai mult senin în timpul zilei și variabil pe timpul nopții.

Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, când rafalele vor ajunge, în general, la 30-35 km/h. Ulterior, vântul va slăbi în intensitate.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 14 și 17 grade.

Sâmbătă, 12 septembrie: încă este cald, dar începe să plouă noaptea

Schimbarea vremii începe să se contureze sâmbătă.

În intervalul 12 septembrie, ora 09:00 – 13 septembrie, ora 09:00, vremea va fi în continuare caldă, însă cerul va deveni variabil, iar noaptea va fi mai mult noros.

Meteorologii anunță averse și descărcări electrice în cursul nopții. Cantitățile de apă estimate sunt în jurul valorii de 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general slab pe timpul zilei, urmând să devină moderat ulterior, cu viteze la rafală de 30-35 km/h.

Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, iar temperatura minimă va coborî până la 14-16 grade.

Duminică, 13 septembrie: ploi și răcire în Capitală

Duminică, vremea se va schimba semnificativ.

În intervalul 13 septembrie, ora 09:00 – 22:00, vremea va fi închisă și se va răci. Vor fi averse, iar cantitățile de apă acumulate vor fi, în medie, de 5-10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla moderat.

Temperatura maximă va coborî la 23-25 de grade, în timp ce temperatura minimă va fi de 13-15 grade.

Astfel, față de temperaturile de 31-32 de grade prognozate pentru joi și vineri, Capitala va avea parte duminică de o scădere a temperaturilor maxime cu aproximativ 7-9 grade.

ANM: mesaj de informare pentru instabilitate atmosferică

Potrivit ANM, în intervalul 10 septembrie, ora 12:00 – 18:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică.

De asemenea, în intervalul 11 septembrie, ora 12:00 – 18:00, nu va fi în vigoare niciun mesaj de informare, atenționare sau avertizare meteorologică pentru Capitală.

Situația se schimbă însă începând din 11 septembrie, ora 12:00, când pentru București va intra în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică. Acesta va fi valabil până pe 13 septembrie, ora 22:00.

Prin urmare, deși temperaturile vor rămâne ridicate în prima parte a intervalului, bucureștenii trebuie să se aștepte la o schimbare a vremii începând din noaptea de sâmbătă spre duminică, când sunt prognozate averse și descărcări electrice.

Vreme instabilă, cu vijelii în cea mai mare parte a ţării, până duminică seara

Meteorologii au emis, joi, o informare de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică şi cantităţi însemnate de apă, ce vizează majoritatea regiunilor, până duminică seara.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 11 septembrie, ora 12:00 - 13 septembrie, ora 22:00, în Banat, Crişana, la munte şi izolat în restul teritoriului vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40 - 50 km/h.

Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) şi în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul şi centrul ţării, iar sâmbătă (12 septembrie) şi duminică (13 septembrie) în sud, est şi centru.

Potrivit prognozei de specialitate, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm) şi vijelii (viteze de 50 - 60 km/h). În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 l/mp.

Vreme caniculară în jumătate din ţară, până vineri seara; Cod portocaliu, în opt judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de atenţionări Cod galben, respectiv o alertă Cod portocaliu de caniculă, ce vor viza, treptat, jumătate din ţară.

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 12:00 - 18:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, în sudul Banatului, în vestul şi în sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în nord-estul Moldovei şi în cea mai mare parte a Transilvaniei. În aceste zone, maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 - 18:00,va fi în vigoare un al doilea Cod galben de vreme caniculară în judeţe din Crişana, Maramureş, nordul şi estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 şi 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în judeţele Arad şi Olt, unde local va fi caniculă şi disconfort termic (indicele temperatură-umezeală va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi).

Totodată, un Cod portocaliu de vreme deosebit de caldă va cuprinde, tot vineri, opt judeţe situate în Banat, în vestul şi în sud-vestul Olteniei, precum şi în sud-vestul şi în centrul Transilvaniei (Mureş, Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj).

Maximele termice se vor situa între 33 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori şi disconfort termic accentuat în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.