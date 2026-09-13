În trenul atacat de ruși în Ucraina, la granița cu Polonia, se aflau și Boris Johnson și un număr mare de importanți oficiali europeni

Boris Johnson se afla la bordul trenului atacat de ruși în Ucraina. Foto: Captură rețele sociale.

În trenul care a fost atacat cu drone de ruși, în timp ce circula spre granița poloneză, se afla și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, relatează Daily Mail, duminică. Fostul prim-ministru britanic se întorcea în Polonia după ce participase la o importantă conferință de securitate la Kiev, când trenul s-a oprit în jurul orei 5 dimineața, în timpul unei alerte de atac cu drone. Johnson ar fi scăpat nevătămat, iar alerta a fost ridicată la scurt timp după aceea, după ce nu au mai fost detectate alte drone. Fostul lider britanic le-a trimis chiar fotografii celor de la Daily Mail.

Carl Bildt, fost prim-ministru suedez, care se afla și el la bord, a declarat că pasagerii trenului au primit un avertisment de evacuare. Nu este clar dacă cineva a fost nevoit să părăsească trenul înainte ca acesta să treacă frontiera în Polonia, pe teritoriul NATO. Bildt a dezvăluit că trenul care circula imediat în urma lor a fost cel lovit de drona rusească.

„Nu trenul nostru a fost lovit, ci cel care venea la doar câteva minute în urma noastră, în apropierea punctului de trecere a frontierei”, a spus Bildt. „A fost evacuat când drona se apropia și nimeni nu a fost rănit”.

Incidentul a avut loc după ce un alt tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia a fost lovit de o dronă rusească în apropierea frontierei cu Polonia. Locomotiva a fost lovită, însă, potrivit autorităților feroviare ucrainene, nimeni nu a fost rănit. În tren se aflau 206 persoane, care au fost văzute fugind speriate după atac.

Mai mulți importanți oficiali se aflau în tren

În tren se afla și Gunter Sautter, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai cancelarului german, Friedrich Merz, în domeniul politicii externe și de securitate, alături de consilieri pe probleme de securitate din Regatul Unit, Franța și Italia, parlamentari germani, diplomați și membri ai mediului academic.

Johnson și ceilalți oficiali se aflaseră la Kiev pentru reuniunea anuală din 2026 a Yalta European Strategy, o conferință internațională de securitate în cadrul căreia oficiali occidentali au purtat discuții cu guvernul președintelui Volodimir Zelenski despre posibile negocieri de pace cu Rusia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că o dronă rusească a lovit și punctul de trecere a frontierei Iahodin-Dorohusk, una dintre cele mai importante legături ale țării cu Uniunea Europeană.

Imagini distribuite pe rețele sociale păreau să arate camioane în flăcări la punctul de frontieră, iar presa ucraineană a relatat că a fost lovită și o benzinărie. Nu au existat informații imediate despre victime, iar armata poloneză a confirmat atacul.

Lovitura a avut loc la doar doi kilometri de frontiera poloneză, potrivit autorităților feroviare ucrainene, alimentând îngrijorările că atacurile rusești ajung tot mai aproape de teritoriul NATO.

Atacuri sistematice asupra căilor ferate ucrainene

Dronele rusești au țintit tot mai frecvent infrastructura feroviară ucraineană, iar Căile Ferate Ucrainene au acuzat Rusia că desfășoară atacuri sistematice asupra rețelei.

Operatorul feroviar de stat a anunțat că centrul său de monitorizare și angajații se află „în stare de alertă maximă” în urma atacurilor desfășurate în întreaga țară și i-a avertizat pe pasageri că ar putea avea loc evacuări, întârzieri și devieri ale trenurilor.

Robin Wagener, deputat al Partidului Verzilor în Bundestag-ul german, care se afla de asemenea în trenul special, a descris atacul drept o escaladare periculoasă.

„Aceste atacuri cu drone reprezintă teroare oarbă împotriva civililor ucraineni și o escaladare periculoasă a războiului lui Putin”, a declarat Wagener pentru Der Spiegel. Deputatul a spus că, în opinia sa, atacurile au avut și rolul de a transmite un avertisment țărilor care sprijină Ucraina.

„Rusia devine tot mai lipsită de scrupule și se joacă cu focul chiar la granița Uniunii Europene și a NATO. Trebuie, în sfârșit, să punem capăt clar acestei terori”, a cerut Wagener.

Atacul a avut loc în timp ce Rusia lansa un val masiv de bombardamente asupra Ucrainei, autoritățile ucrainene raportând că sute de drone au fost folosite în cursul nopții.

Un alt atac rusesc cu drone asupra liniei Kiev-Varșovia a avariat, de asemenea, un tren de pasageri în apropierea punctului de frontieră Iahodin, fără să provoace victime.

Ruta feroviară este folosită frecvent de demnitari străini care călătoresc între Ucraina și Polonia, ceea ce face incidentul deosebit de sensibil în contextul în care guvernele europene își intensifică sprijinul pentru Ucraina.

Atacurile rusești din apropierea frontierei poloneze au sporit și îngrijorarea la Varșovia, autoritățile poloneze activând măsuri defensive după cele mai recente lovituri.