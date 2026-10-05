Românii pot investi din nou în titluri de stat. Cine este eligibil şi cu ce dobânzi vine programul Tezaur lansat luni

Românii pot investi în noi titluri de stat Tezaur. Foto: Facebook Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanţelor lansează luni o nouă ediţie a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titlurile de stat, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale neimpozabile de 6,50%, 7% şi, respectiv 7,50%, notează Agerpres.

Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie - 6 noiembrie 2026. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată.

Potrivit Ministerului Finanţelor, titlurile pot fi cumpărate astfel: între 5 octombrie şi 4 noiembrie 2026, prin platforma Ghişeul.ro şi între 5 octombrie şi 5 noiembrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

De asemenea, între 5 octombrie şi 6 noiembrie 2026 pot fi achiziţionate de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, între 5 octombrie şi 5 noiembrie 2026 în mediul urban şi 5 octombrie 2026 şi 4 noiembrie 2026 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA.

Veniturile sunt neimpozabile

Ministerul Finanţelor precizează că veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile.

Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

"Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice", precizează ministerul.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.