Formula 1: Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Spaniei

1 minut de citit Publicat la 18:01 13 Sep 2026 Modificat la 18:01 13 Sep 2026

Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Spaniei. Foto: Getty Images

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, a câștigat Marele Premiu al Spaniei de pe circuitul Madring, duminică. El a fost urmat de Max Verstappen, mai lent cu 4,3 secunde, și de campionul mondial en-titre, Lando Norris, care a încercat să profite de un Virtual Safety Car (VSC), însă fără succes.

Kimi Antonleii, pilotul celor de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Spaniei de pe noul circuit Madring, din Madrid. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și de Lando Norris.

Lando Norris a încercat să profite de un VSC, intrând la boxe de pe poziția 1, însă fără reușită: campionul mondial en-titre a avut o oprire de aproximativ 7 secunde, iar VSC-ul a expirat exact în momentul în care acesta a ieșit pe linia boxelor. În urma opririi, Norris a căzut pe locul 5, Leclerc conducând cursa.

Lewis Hamilton, colegul lui Leclerc de la Ferrari, a fost nevoit să abandoneze cursa, din cauza unor probleme la sistemul de frânare.

Piloții care au fost nevoiți să abandoneze sunt: Lewis Hamilton, Lance Stroll, Sergio Perez și Carlos Sainz.

Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Spaniei sunt:

Kimi Antonelli Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc George Russell Liam Lawson Franco Colapinto Oscar Piastri Arvid Lindblad Nico Hulkenberg

Următoarea etapă, Marele Premiu al Azerbaidjanului, pe circuitul Baku, are loc între 24 și 26 septembrie.