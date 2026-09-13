Formula 1: Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Spaniei

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, a câștigat Marele Premiu al Spaniei de pe circuitul Madring, duminică. El a fost urmat de Max Verstappen, mai lent cu 4,3 secunde, și de campionul mondial en-titre, Lando Norris, care a încercat să profite de un Virtual Safety Car (VSC), însă fără succes.
Kimi Antonleii, pilotul celor de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Spaniei de pe noul circuit Madring, din Madrid. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și de Lando Norris.
Lando Norris a încercat să profite de un VSC, intrând la boxe de pe poziția 1, însă fără reușită: campionul mondial en-titre a avut o oprire de aproximativ 7 secunde, iar VSC-ul a expirat exact în momentul în care acesta a ieșit pe linia boxelor. În urma opririi, Norris a căzut pe locul 5, Leclerc conducând cursa.
Lewis Hamilton, colegul lui Leclerc de la Ferrari, a fost nevoit să abandoneze cursa, din cauza unor probleme la sistemul de frânare.
Piloții care au fost nevoiți să abandoneze sunt: Lewis Hamilton, Lance Stroll, Sergio Perez și Carlos Sainz.
Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Spaniei sunt:
- Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- George Russell
- Liam Lawson
- Franco Colapinto
- Oscar Piastri
- Arvid Lindblad
- Nico Hulkenberg
Următoarea etapă, Marele Premiu al Azerbaidjanului, pe circuitul Baku, are loc între 24 și 26 septembrie.