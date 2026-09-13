Social-democrații sunt aproape de victorie la alegerile din Suedia. Exitpoll-ul arată o înfrângere pentru coaliția lui Ulf Kristersson

Magdalena Andersson (foto) ar putea reveni la conducerea guvernului suedez. Ea a mai fost prim-ministru pentru un mandat scurt între 2021 și 2022. Foto: Profimedia Images

Suedezii au mers la vot duminică, în cadrul alegerilor generale care vor decide cine formează noul guvern de patru ani de la Stockholm. Rezultatele de la exit-poll arată că social-democrații și fost prim-ministră Magdalena Andersson ar putea reveni la guvernare, după patru ani de coaliție conservatoare susținută din parlament de extrema dreaptă. Dacă se confirmă, rezultatul este o lovitură puternică pentru șeful extremei drepte suedeze, Jimmie Akesson, care se aștepta să intre la guvernare pe deplin în acest mandat, dar și pentru actualul premier, Ulf Kristersson, care promisese cooptarea la guvernare SD, partidul de extremă dreapta, dacă blocul său reușește să obțină majoritatea.

Lidera social-democraților, Magdalena Andersson, se îndreaptă spre revenirea în funcția de prim-ministru, în fruntea unei coaliții de stânga, potrivit exit-poll-ului din Suedia, citat de Politico. Primul rezultat provizoriu arată că blocul de dreapta, din care fac parte și Democrații Suedezi (SD) nu va putea face majoritatea.

Andersson, lidera social-democraților, și-a petrecut o mare parte din campania electorală avertizând alegătorii să nu acorde funcții ministeriale unui partid pe care l-a descris drept „extremist” și cu „rădăcini neonaziste”, Democrații Suedezi.

Dacă sondajul se confirmă, rezultatul ar reprezenta o respingere a actualului prim-ministru, Ulf Kristersson. Liderul Partidului Moderat, de orientare conservatoare, a decis să colaboreze strâns cu SD și a promis că le va oferi pentru prima dată funcții în guvern dacă va câștiga alegerile.

Potrivit televiziunii publice suedeze SVT, blocul de stânga condus de Andersson este cotat cu 51,3% din voturi. Sistemul electoral suedez se bazează pe reprezentare proporțională. Alianța de dreapta a lui Kristersson ar urma să obțină 46,8%.

Exit-pollurile nu s-au dovedit întotdeauna exacte în trecut, însă situația ar trebui să devină mai clară în cursul nopții de duminică, atunci când posturile de televiziune sunt așteptate să publice estimări actualizate după numărarea voturilor într-un număr suficient de mare de circumscripții. Indiferent cine va câștiga în cele din urmă, liderii partidelor vor avea nevoie de câteva săptămâni pentru a negocia și definitiva un nou acord de coaliție.

Moment de cotitură pentru Suedia

„Alegerile din Suedia sunt întotdeauna strânse”, a declarat Andersson pentru Politico, duminică, în timp ce străbătea suburbiile Stockholmului în autobuzul său de campanie de culoare roșu închis. „Când am călătorit prin Suedia, mulți dintre oamenii cu care am vorbit mi-au spus că sunt lucruri făcute de guvern care le plac, dar și foarte multe care nu le plac. Iar mulți îmi spun că acum este suficient.”

În condițiile în care dreapta radicală ar putea intra pentru prima dată la guvernare, scrutinul reprezintă un moment de cotitură pentru Suedia și va fi urmărit îndeaproape și în alte părți ale Europei, unde alte partide populiste și naționaliste câștigă teren.

Chiar și Andersson recunoaște că o victorie a blocului său de stânga nu ar însemna dispariția Democraților Suedezi de pe scena politică, mai ales dacă rezultatul final va fi unul strâns.

„Atâta ură au răspândit-o în timpul acestor alegeri... iar dacă ar deveni miniștri și și-ar folosi pozițiile de miniștri pentru a răspândi ură? Ei bine, vom vedea cât de tentați sunt suedezii de această perspectivă”, a spus ea.