Grecia interzice zborurile cu drone deasupra sud-estului Mării Egee până la sfârșitul lunii octombrie

Grecia a impus o interdicție privind zborurile cu drone deasupra sud-estului Mării Egee, potrivit a șase notificări aeronautice (NOTAM) emise în ultimele zile, relatează GreekReporter.com. Măsurile stabilesc mai multe zone temporar restricționate în Regiunea de Informare a Zborurilor (FIR) Atena, concentrate în jurul insulelor Karpathos și Kasos, aflate în extremitatea sudică a zonei, precum și al insulițelor Saria și Armathia din apropiere.

Restricțiile generale vor intra în vigoare miercuri, 16 septembrie, și vor rămâne valabile până pe 31 octombrie 2026, zilnic între orele 7:00 și 19:00. Zonele restricționate acoperă puncte strategice, printre care vârfurile Olympos, Aperi și Arkasa de pe Karpathos, întreaga insulă Kasos și spațiul aerian din jurul aeroporturilor celor două insule.

Interdicția se aplică de la nivelul solului până la altitudinea de 400 de picioare, care reprezintă și limita legală maximă pentru dronele obișnuite de agrement. Potrivit notificărilor, toate celelalte zboruri cu aparate fără pilot din zonă vor fi suspendate complet, relatează tovima.com.

Autoritatea responsabilă nu a fost identificată

Notificările oficiale nu precizează ce autoritate este responsabilă, însă caracterul strict al NOTAM-urilor și poziția insulelor sugerează că ar putea fi vorba despre exerciții militare naționale sau operațiuni speciale de supraveghere a frontierelor desfășurate de forțele armate și serviciile de securitate. În această perioadă, operatorul de stat autorizat va menține permanent legătura cu controlul traficului aerian din Atena, iar zborurile vor fi suspendate imediat dacă acest lucru va fi necesar din motive de siguranță.

Autoritățile aeroportuare locale le-au cerut operatorilor profesioniști și amatori de drone să respecte în totalitate restricțiile. Se așteaptă ca aplicarea acestora să fie deosebit de strictă, deoarece încălcarea spațiului aerian restricționat în timpul unor operațiuni speciale poate atrage sancțiuni severe și amenzi administrative.

Provocările Turciei

NOTAM-urile au fost emise în ziua întâlnirii de la Paris dintre prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, și președintele francez, Emmanuel Macron, și în ziua următoare. Cei doi lideri au discutat despre proiectul unui cablu electric de interconectare între Grecia, Cipru și Israel.

Potrivit informațiilor citate de tovima.com, lucrările pentru reluarea instalării cablului ar urma să înceapă din punctul în care au fost oprite după apariția unor nave de război turcești în largul insulei Kasos, pe 22-23 iulie 2024, adică la est de insulă.

În același timp, Turcia folosește pe scară largă drone deasupra Mării Egee pentru a testa timpii de reacție și procedurile apărării antiaeriene grecești și pentru a pune presiune asupra sistemului de apărare aeriană al țării. Recent, drone turcești ar fi ajuns în zona terminală a aeroportului din Alexandroupolis, iar o alta a zburat cu puțin timp înainte de miezul nopții deasupra Mării Egee, ajungând într-o zonă situată la nord de Ikaria, unde traiectoria sa a desenat o formă injurioasă.

Forțele armate elene consideră că rolul operațional al unor asemenea drone în timp de pace ține în primul rând de presiunea psihologică și de influența hibridă, mai degrabă decât de eficiența militară propriu-zisă.