Donald Tusk pune Polonia în stare de alertă după atacul Rusiei asupra trenului Varșovia-Kiev. „Ne așteptăm la o acțiune intensificată”

Momentul în care drona rusească lovește trenul. În primul cadru este vizibilă drona (încercuită cu roșu) îndreptându-se spre tren, în timp ce pasagerii fug panicați. Foto: Capturi imagini rețele sociale

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a anunţat, duminică, că guvernul său intră în alertă după atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri care se apropia de granița poloneză și că urmează să fie luate măsuri speciale de întărire a securității. Tusk a avertizat că va urma o „perioadă de acțiuni intensificate din partea Rusiei” și că escaladarea din partea statului agresor ar putea să „afecteze teritoriul” Poloniei.

„Trebuie să fim conştienţi că, începând de astăzi, vom acţiona într-un mod mult mai consolidat pentru că ceea ce ştim şi la ceea ne aşteptăm este că săptămânile şi lunile următoare vor fi o perioadă de acţiune intensificată din partea Rusiei”, a declarat Donald Tusk într-o conferinţă de presă la Varşovia, alături de miniştri şi reprezentanţi ai forţelor de securitate, conform agenţiei PAP.

„Nu putem exclude ca această escaladare să afecteze teritoriul nostru”, a avertizat el, după ce drone ruseşti au lovit la câţiva kilometri de graniţa poloneză un tren de pasageri cu destinaţia Varşovia, fără să provoace răniţi, dar şi o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Jagodzin, care a trebuit evacuată.

Premierul Tusk a menţionat, referindu-se la acest ultim incident, în care au ars mai multe camioane, că nu este pentru prima dată când Rusia încearcă să „paralizeze un punct de trecere a frontierei”.

„Am văzut acest lucru în Moldova. Ştiam că planul rușilor va include încercări de a provoca haos, de a paraliza şi poate chiar de a distruge puncte de trecere a frontierei ucrainene, şi asta se aplică, de asemenea, ţării noastre”, a declarat el.

Din acest motiv, Donald Tusk a anunţat că punctele de trecere a frontierei vor funcţiona în condiţii speciale în lunile următoare şi se va face tot posibilul pentru a fluidiza traficul, pentru a evita ambuteiajele şi pentru a se asigura că, de exemplu, vehiculele încărcate cu combustibil, care ar putea fi ţinte ale atacurilor, să nu se acumuleze.

În dimineaţa zilei de duminică, apărarea antiaeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac ruseşti Gheran-5 deasupra spaţiului aerian al vestului Ucrainei, aşa că mai multe avioane de luptă au decolat, iar cetăţenii din regiunile de frontieră au primit mesaje de avertizare privind o posibilă incursiune.

Nu este primul astfel de atac în apropierea granițelor Ucrainei cu statele vecine. Pe 9 septembrie, rușii atacau granița Ucraina-Moldova, iar pe 1 septembrie a fost atacat punctul de trecere Isaccea-Orlivka, la granița României.

„Sunt posibile și scenarii mai grave”

Prim-ministrul polonez a spus că speră ca scenariul cel mai grav să nu se materializeze.

„Din păcate, evenimentele de până acum confirmă informațiile pe care le primim de multe luni: sunt posibile și scenarii mai grave”, a adăugat el. Tusk a precizat că nu vrea să se lase antrenat de atmosfera tensionată, dar a spus că nu există nicio îndoială că „trebuie să fim pregătiți pentru un răspuns comun dacă va fi nevoie”.

„Atacurile din această noapte arată că rușii sunt dispuși să folosească tehnologii mai periculoase decât până acum. Mă refer la dronele cu reacție. Raza lor de acțiune și precizia sunt îngrijorătoare. Desigur, nici măcar Ucraina, care este foarte bine pregătită să se apere împotriva dronelor, nu reușește să le contracareze cu o eficiență de 100%, ca să mă exprim delicat”, a declarat prim-ministrul.

Ministrul polonez adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că în timpul atacului rusesc cu drone asupra vestului Ucrainei, din 13 septembrie, au fost înregistrate 13 lovituri.

„Așadar, trebuie să fim conștienți că Rusia dispune de asemenea capacități. Prin urmare, voi solicita și informații despre cât de bine suntem pregătiți pentru posibila utilizare a dronelor și pentru tentativele asociate de perturbare a activității noastre, fie că vorbim despre căile ferate sau despre companii. Nu exclud ca situații similare să se producă și la noi”, a spus Tusk.

Atacul asupra trenului Varșovia-Kiev

O dronă rusească a lovit, duminică, locomotiva unui tren de pasageri pe ruta Kiev–Varșovia, la doi kilometri de granița cu Polonia. Atacul rușilor asupra trenului civil a părut cât se poate de intenționat, mai ales în contextul în care cu el călătoreau mai mulți foști și actuali oficiali europeni de rang înalt, printre care și fostul prim-ministru britanic Boris Johnson.

Fostul prim-ministru britanic se întorcea în Polonia după ce participase la o importantă conferință de securitate la Kiev, când trenul s-a oprit în jurul orei 5 dimineața, în timpul unei alerte de atac cu drone. Johnson ar fi scăpat nevătămat, iar alerta a fost ridicată la scurt timp după aceea, după ce nu au mai fost detectate alte drone. Fostul lider britanic le-a trimis chiar fotografii celor de la Daily Mail.

Carl Bildt, fost prim-ministru suedez, care se afla și el la bord, a declarat că pasagerii trenului au primit un avertisment de evacuare. Nu este clar dacă cineva a fost nevoit să părăsească trenul înainte ca acesta să treacă frontiera în Polonia, pe teritoriul NATO. Bildt a dezvăluit că trenul care circula imediat în urma lor a fost cel lovit de drona rusească.

„Nu trenul nostru a fost lovit, ci cel care venea la doar câteva minute în urma noastră, în apropierea punctului de trecere a frontierei”, a spus Bildt. „A fost evacuat când drona se apropia și nimeni nu a fost rănit”.

Incidentul a avut loc după ce un alt tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia a fost lovit de o dronă rusească în apropierea frontierei cu Polonia. Locomotiva a fost lovită, însă, potrivit autorităților feroviare ucrainene, nimeni nu a fost rănit. În tren se aflau 206 persoane, care au fost văzute fugind speriate după atac.

Mai mulți importanți oficiali se aflau în tren

În tren se afla și Gunter Sautter, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai cancelarului german, Friedrich Merz, în domeniul politicii externe și de securitate, alături de consilieri pe probleme de securitate din Regatul Unit, Franța și Italia, parlamentari germani, diplomați și membri ai mediului academic.

Johnson și ceilalți oficiali se aflaseră la Kiev pentru reuniunea anuală din 2026 a Yalta European Strategy, o conferință internațională de securitate în cadrul căreia oficiali occidentali au purtat discuții cu guvernul președintelui Volodimir Zelenski despre posibile negocieri de pace cu Rusia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că o dronă rusească a lovit și punctul de trecere a frontierei Iahodin-Dorohusk, una dintre cele mai importante legături ale țării cu Uniunea Europeană.

Imagini distribuite pe rețele sociale păreau să arate camioane în flăcări la punctul de frontieră, iar presa ucraineană a relatat că a fost lovită și o benzinărie. Nu au existat informații imediate despre victime, iar armata poloneză a confirmat atacul.

Lovitura a avut loc la doar doi kilometri de frontiera poloneză, potrivit autorităților feroviare ucrainene, alimentând îngrijorările că atacurile rusești ajung tot mai aproape de teritoriul NATO.

Atacuri sistematice asupra căilor ferate ucrainene

Dronele rusești au țintit tot mai frecvent infrastructura feroviară ucraineană, iar Căile Ferate Ucrainene au acuzat Rusia că desfășoară atacuri sistematice asupra rețelei.

Operatorul feroviar de stat a anunțat că centrul său de monitorizare și angajații se află „în stare de alertă maximă” în urma atacurilor desfășurate în întreaga țară și i-a avertizat pe pasageri că ar putea avea loc evacuări, întârzieri și devieri ale trenurilor.

Robin Wagener, deputat al Partidului Verzilor în Bundestag-ul german, care se afla de asemenea în trenul special, a descris atacul drept o escaladare periculoasă.

„Aceste atacuri cu drone reprezintă teroare oarbă împotriva civililor ucraineni și o escaladare periculoasă a războiului lui Putin”, a declarat Wagener pentru Der Spiegel. Deputatul a spus că, în opinia sa, atacurile au avut și rolul de a transmite un avertisment țărilor care sprijină Ucraina.

„Rusia devine tot mai lipsită de scrupule și se joacă cu focul chiar la granița Uniunii Europene și a NATO. Trebuie, în sfârșit, să punem capăt clar acestei terori”, a cerut Wagener.

Atacul a avut loc în timp ce Rusia lansa un val masiv de bombardamente asupra Ucrainei, autoritățile ucrainene raportând că sute de drone au fost folosite în cursul nopții.

Un alt atac rusesc cu drone asupra liniei Kiev-Varșovia a avariat, de asemenea, un tren de pasageri în apropierea punctului de frontieră Iahodin, fără să provoace victime.

Ruta feroviară este folosită frecvent de demnitari străini care călătoresc între Ucraina și Polonia, ceea ce face incidentul deosebit de sensibil în contextul în care guvernele europene își intensifică sprijinul pentru Ucraina.

Atacurile rusești din apropierea frontierei poloneze au sporit și îngrijorarea la Varșovia, autoritățile poloneze activând măsuri defensive după cele mai recente lovituri.