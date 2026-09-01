Rusia a bombardat punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România. Traficul e oprit la Isaccea. Zelenski: A fost intenționat

Rusia a bombardat punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România.. FOTO X Volodimir Zelenski

Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, este suspendată temporar marți, ca urmare a atacului masiv rusesc din cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Orlivka, a anunțat Garda de Coastă. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris într-un mesaj pe X că atacul a fost intenționat.

O clădire administrativă a fost distrusă.

Mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei.

Acum singura frontieră activă apropiată este doar la Galați Giurgiulești.

Rușii au atacat cu drone la Vâlcove, lângră granița României cu Ucraina, în timpul nopții. Armata a ridicat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT pentru monitorizarea situației. Dronele nu au intrat în spațiul aerian național, dar piloții au văzut explozii pe teritoriul ucrainean.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în luni seară la ora 23.30, două ținte aeriene la 24 kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, lângă graniță.

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Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației, la ora 23.43. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la 01.15.

Totodată, în localitatea Viișoara în Vaslui, pe un câmp a fost găsită o dronă. Zona a fost izolată, iar la fața locului se deplasează un echipaj pirotehnic din cadrul SRI. Nu se știe momentan dacă e o dronă care a făcut parte din atacul rusesc din această noapte sau dacă e o dronă rătăcită care nu a fost detectată de radarele MApN.

Rusia îşi continuă campania împotriva infrastructurii logistice ucrainene, iar în atacul masiv din noaptea de luni spre marţi, cu "un număr semnificativ" de rachete şi drone cu motor cu reacţie, a provocat intenţionat pagube la un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina şi România, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe platforma X, informează EFE.



"Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, deoarece este o infrastructură pentru exporturi", a scris Zelenski.

Reuters a relatat anterior că Rusia şi-a intensificat atacurile asupra frontierelor Ucrainei, pe lângă cele asupra instalaţiilor energetice şi logistice, iar marţi un nou atac a oprit trecerile de frontieră către România la Orlivka, pe Dunăre.



Rusia a atacat şi puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova în mai multe rânduri în ultimele săptămâni şi a reuşit să paralizeze aproape complet activitatea din porturile ucrainene de la Marea Neagră, cu atacuri constante asupra infrastructurii portuare şi a navelor comerciale, majoritatea refuzând acum să se apropie de coasta ucraineană de teama atacurilor, scrie EFE.



Zelenski a amintit că forţele ruseşti au lovit şi o gară din Kiev peste noapte, ucigând şapte persoane.



Compania feroviară de stat ucraineană a anunţat la rândul său că atacul a fost efectuat cu o rachetă balistică şi a precizat că şase dintre victime erau angajaţi ai companiei.



Zelenski a informat totodată despre atacuri asupra numeroaselor afaceri din Kiev şi din alte regiuni ale ţării. Clădiri rezidenţiale au suferit, de asemenea, pagube grave, iar 12 persoane au fost ucise în capitală şi în zonele înconjurătoare ca urmare a atacului rusesc.



Rusia desfăşoară o campanie agresivă de atacuri împotriva depozitelor de supermarketuri şi a altor afaceri cu amănuntul, a camioanelor de marfă şi a altor infrastructuri cheie ale economiei ucrainene. Ca urmare, aprovizionarea cu anumite produse s-a redus în unele supermarketuri ucrainene.



Zelenski s-a mai referit şi la mai multe atacuri cu obuze şi drone împotriva regiunii Odesa, unde mii de familii au rămas fără electricitate din cauza avariilor la reţeaua electrică.



Preşedintele ucrainean a cerut din nou accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina, care are foarte puţine

interceptoare capabile să doboare rachetele balistice ruseşti.

Confruntat cu scăderea dramatică a ratei de interceptare, Kievul a încetat să mai furnizeze cifre în august anul acesta privind numărul de rachete lansate de Rusia în fiecare atac. Forţele Aeriene Ucrainene raportează acum doar numărul de rachete doborâte.



În raportul său despre atacul de luni seară, această ramură a Forţelor Armate Ucrainene a raportat doborârea a 5 rachete balistice.

În ceea ce priveşte dronele, Rusia a lansat 218 de vehicule aeriene fără pilot în timpul nopţii, dintre care 187 au fost doborâte.



Deşi nu la fel de drastic ca în cazul rachetelor balistice, Ucraina a înregistrat şi o scădere a ratei de interceptare a dronelor ruseşti, care cândva ajungea la aproape 100%, ca urmare a introducerii dronelor cu motor cu reacţie care ating viteze mai mari în atacurile aeriene ale forţelor Kremlinului.