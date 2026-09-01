Rușii au atacat masiv cu drone Kievul, 12 oameni au fost uciși. O rachetă balistică a lovit un depozit al Căilor Ferate din Ucraina

3 minute de citit Publicat la 10:01 01 Sep 2026 Modificat la 10:08 01 Sep 2026

Rușii au atacat masiv cu drone Kievul, opt oameni au fost uciși.FOTO: X Volodimir Zelenski

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 18 rănite la Kiev și în regiunea înconjurătoare în noaptea de luni spre marți, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete balistice. Rachetele au lovit și un depozit feroviar, iar șase dintre victime sunt angajați ai Căilor Ferate Ucrainene, scrie Euronews.

Atacurile au avut loc în timp ce copiii urmau să se întoarcă la școală după vacanța de vară, iar autoritățile au înăsprit măsurile de securitate după săptămâni în care atacurile rusești asupra capitalei s-au intensificat.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că opt persoane au fost ucise și cinci rănite, inclusiv doi copii, în bombardamentele desfășurate în timpul nopții, care au inclus rachete balistice și drone.

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Oleksandr Pertsovskyi, directorul executiv al companiei naționale de căi ferate din Ucraina, a declarat că o rachetă a lovit un depozit feroviar și alte obiective ale infrastructurii feroviare din Kiev. "Atacul balistic a ucis șapte persoane, dintre care șase erau angajații noștri", a declarat el, adăugând că un alt angajat al companiei feroviare a fost internat în spital.

Pertsovskyi a spus că atacul a provocat "distrugeri extinse", inclusiv distrugerea completă a unui atelier, în timp ce în mai multe locații incendiile continuau să ardă. O persoană a fost ucisă în urma atacurilor din Boryspil, la est de Kiev, au anunțat oficialii regionali.

"Rusia își planifică întotdeauna atacurile într-un mod menit să provoace distrugeri maxime vieților oamenilor și reușește doar atunci când nu există suficiente sisteme de apărare aeriană", a declarat președintele Volodimir Zelenski. Zelenski a adăugat că aproape 350 de lucrători din cadrul serviciilor de urgență au fost implicați în intervenția în urma atacului în Kiev.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au efectuat un "atac masiv", folosind arme cu rază lungă de acțiune și drone de atac.

Potrivit ministerului rus, atacul a vizat obiective din industria militară și infrastructura de combustibili și energie din Kiev și din regiunea înconjurătoare.

Ministerul rus al Apărării a mai afirmat că forțele sale au lovit infrastructura din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, precum și porturile Odesa și Ciornomorsk.

"Regiunea Kiev a fost vizată în această noapte de un atac masiv cu rachete și drone de atac rusești", a declarat Tymur Tkacenko, șeful administrației militare regionale Kiev, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Forțele aeriene ucrainene avertizaseră că amenințarea reprezentată de "armele balistice și alte mijloace de atac împotriva Kievului și a regiunii rămâne în vigoare" și i-au îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi.

Copiii ucraineni s-au întors marți la școală, iar administrația militară regională Kiev a avertizat că nu trebuie organizate evenimente de amploare în zonele cu un nivel ridicat de risc.

Kievul și zonele din jurul capitalei s-au aflat sub presiunea constantă a atacurilor rusești cu drone în ultimele săptămâni. Dronele propulsate de motoare cu reacție au amplificat amenințarea și au provocat până la 12 alerte aeriene pe zi.

Un atac desfășurat într-un weekend asupra unui depozit de muniții a ucis 38 de persoane în suburbiile capitalei.

Ucraina se confruntă cu o lipsă de rachete de interceptare, în special pentru sistemele Patriot de fabricație americană, utilizate împotriva amenințărilor reprezentate de rachetele balistice.