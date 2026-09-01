Rusia avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească Kievul. Un mesaj similar dat în mai anunța "un atac inevitabil"

Rusia le-a transmis marți diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul în contextul escaladării războiului cu Ucraina . FOTO: Profimedia Images

Rusia le-a transmis marți diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul în contextul escaladării războiului cu Ucraina şi al atacurilor din ce în ce mai intense ale forţelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene. Un avertisment similar a fost transmis în 8 mai, când Ministerul de Externe rus a avertizat asupra unui "atac de represalii inevitabil".

Rusia şi-a reiterat marţi apelul către diplomaţii şi cetăţenii străini de a părăsi Kievul pe fondul escaladării războiului cu Ucraina şi al atacurilor din ce în ce mai intense ale forţelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene, informează EFE, citat de Agerpres.



"Vreau să reiterez că recomandarea făcută întregului corp diplomatic şi cetăţenilor străini din Kiev de a evacua din cauza atacurilor sistematice şi constante ale forţelor armate împotriva infrastructurii militare a Ucrainei nu pierde în valabilitate, ci dimpotrivă", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, într-o conferinţă de presă.



Primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul de Externe rus a avertizat asupra unui "atac de represalii inevitabil" în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare care marca cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste.



Şi cu acel prilej Zaharova le-a cerut diplomaţilor străini să părăsească urgent capitala ucraineană.



La sfârşitul lunii mai, comandamentul militar rus a anunţat o campanie de bombardamente împotriva centrelor de comandă şi a complexelor militar-industriale din Kiev, informaţie transmisă de ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, omologului său american, Marco Rubio.



Atunci, ministrul rus a atras atenţia şi asupra unei noi recomandări a Ministerului de Externe al ţării sale privind evacuarea diplomaţilor şi a altor străini din Kiev.



Rusia şi-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea a zeci de civili, în timp ce duminică Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat că se pregăteşte să lanseze o campanie de atacuri împotriva instalaţiilor energetice din Ucraina.