Ucraina avertizează că Rusia pregătește un nou atac terestru asupra Kievului

1 minut de citit Publicat la 22:55 29 Aug 2026 Modificat la 22:57 29 Aug 2026

Kievul, după un atac masiv rusesc cu drone și rachete. FOTO: Getty Images

Ucraina are informații conform cărora Rusia plănuiește noi ofensive terestre împotriva Kievului și orașului Cernihiv, scrie Politico. „Prioritatea noastră este să-i împiedicăm să facă asta”, spune oficialul.

Pavlo Palisa, șeful adjunct al biroului prezidențial al Ucrainei, a precizat că prioritatea Kievului este să împiedice crearea condițiilor pentru o eventuală ofensivă rusă, astfel că armata ucraineană își pregătește propriile scenarii de apărare.

Oficialul a mai subliniat însă că nu există, în acest moment, dovezi că Rusia ar fi început să își concentreze trupele în vederea unei astfel de ofensive.

„Prioritatea noastră este să împiedicăm crearea condițiilor care le-ar permite rușilor să lanseze orice acțiune ofensivă”, a precizat Pavlo Palisa.

Totodată, ea a mai declarat, în timpul unei discuții cu jurnaliștii, că Rusia analizează mai multe variante de operațiune.

„Am primit într-adevăr informații de la serviciile de informații, verificate din mai multe surse”, a mai declarat oficialul ucrainean.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei ar fi elaborat deja posibile variante de răspuns, apărare și contracarare pentru situația în care Rusia ar începe din nou ofensiva în nordul Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă că atacurile rusești asupra Kievului cu drone propulsate cu reacție au devenit „aproape neîntrerupte”.

Într-un mesaj video transmis vineri seară, el a mai adăugat că Ucraina trebuie să accelereze semnificativ producția de drone interceptoare capabile să doboare dronele Shahed de fabricație iraniană.

În ultima vreme, Rusia și-a intensificat dramatic atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe, în timp ce Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete-interceptor Patriot.

Urgența a fost pe deplin vizibilă în timpul atacului rusesc din 1 august. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Moscova a lansat 35 de rachete, dintre care 27 balistice. Cele mai multe au vizat Kievul. Ucraina a interceptat doar două dintre ele.

Noul demers pentru obținerea licențelor de producție a venit chiar în momentul în care Trump părea să dea înapoi de la semnalele anterioare, potrivit cărora le-ar putea aproba.