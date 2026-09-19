Câştigătorii premiului Nobel vor primi mai mulţi bani: câte 1,11 milioane de euro pentru fiecare categorie

1 minut de citit Publicat la 12:22 19 Sep 2026 Modificat la 12:22 19 Sep 2026

Câştigătorii premiului Nobel vor primi mai mulţi bani / Foto: Centrul Nobel pentru Pace/X

Laureații Premiului Nobel din acest an, ale căror nume vor fi anunțate în perioada 5-12 octombrie, vor primi 12 milioane de coroane (1,11 milioane de euro) pentru fiecare categorie, a anunțat Fundația Nobel, potrivit RTE.

Suma este împărțită în cazul în care există mai mulți laureați la oricare dintre cele șase categorii ale premiului.

„Anul acesta sărbătorim cea de-a 125-a aniversare a Premiului Nobel și, cu acest prilej, ne bucurăm să putem majora valoarea premiului cu un milion (de coroane)”, a declarat Hanna Stjarne, directorul Fundației Nobel, într-un comunicat.

„Prin majorarea valorii premiului, susținem importanța pe termen lung a Premiului Nobel și ne asigurăm că latura financiară a acestuia își păstrează valoarea în timp”, a precizat ea.

Premiul Nobel se acordă din 1901

Primele premii Nobel au fost decernate în 1901, când valoarea premiului era de 150.782 de coroane pentru fiecare disciplină. Premiul pentru medicină va deschide săptămâna Nobel din acest an, pe 5 octombrie, fiind urmat, în zilele următoare, de premiile pentru fizică, chimie, literatură și pace.

Premiul pentru economie va încheia seria anunțurilor, pe 12 octombrie.

Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace 2026 de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, pentru rolul avut în apărarea democrației și statului de drept din Republica Moldova și combaterea interferențelor Rusiei în alegerile parlamentare de la Chișinău.

„Sandu s-a aflat în prima linie a democrației în Europa. Republica Moldova a fost ținta unor încercări dovedite ale Rușiei de interferență și influențare a procesului electoral, dezinformare, atacuri cibernetice menite a facilita venirea la putere a unui regim pro-Kremlin”, a spus Hermstad într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025 a fost Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela.

Premiul Nobel pentru Pace va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, când se comemorează decesul industriaşului suedez Alfred Nobel, care a fondat premiile prin testamentul său din 1895.