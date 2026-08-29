Antena 3 CNN Externe Cel puțin 37 de morți după un atac cu drone rusești asupra unui depozit la Bucea, lângă Kiev. Au fost mai multe explozii și incendii

Cel puțin 37 de morți după un atac cu drone rusești asupra unui depozit la Bucea, lângă Kiev. Au fost mai multe explozii și incendii

G.M.
3 minute de citit Publicat la 15:21 29 Aug 2026 Modificat la 15:21 29 Aug 2026
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atac asupra keivului
Cel puțin 37 de morți după un atac cu drone rusești asupra unui depozit la Bucea, lângă Kiev. Au fost mai multe explozii și incendii. FOTO X

37 de persoane au fost ucise, iar aproape 400 au fost evacuate după ce un atac cu drone rusești a provocat o explozie la un depozit din Bucea, regiunea Kiev, vineri seară, scrie BBC. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că explozia a avariat locuințe și un centru de îngrijire din apropiere, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă în depozit era depozitată muniție.

Patruzeci și două de persoane au fost rănite, printre acestea numărându-se și patru copii, potrivit șefului administrației regionale, Timur Tkacenko. Operațiunile de căutare și salvare continuau sâmbătă dimineață la locul exploziei, în districtul Bucea.

Zelenski a scris pe X: "Regulile sunt clare: muniția nu trebuie depozitată în apropierea locuințelor sau a altor clădiri rezidențiale. Cu siguranță vor fi trase concluziile necesare."

Președintele ucrainean a precizat că peste 300 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați în satul Mîla, unde printre clădirile avariate se află și „un centru de îngrijire pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”.

"Au fost deschise proceduri penale pentru neglijență în serviciu", a declarat Zelenski.

Biroul Procurorului General al Ucrainei a anunțat că verifică "legalitatea amplasării și depozitării obiectelor și materialelor explozive" în apropierea clădirilor rezidențiale.

Procurorii au precizat că vor fi investigate și "acțiunile oficialilor care au luat deciziile respective".

Ministerul rus al Apărării a susținut, într-un comunicat, că forțele sale au vizat "un depozit de muniție" din Mîla, unde erau depozitate "componente și acceleratoare de lansare pentru drone".

Între timp, Tkacenko a declarat că un adolescent de 14 ani a fost ucis într-un atac separat în districtul Borîspil, iar primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că un copil de doi ani a murit după ce o dronă rusească s-a prăbușit în districtul Obolonski.

Kliciko a adăugat că alte cinci persoane, inclusiv o tânără de 18 ani, au fost rănite în urma unor noi atacuri asupra capitalei, sâmbătă dimineață.

Zelenski a raportat și alte atacuri desfășurate în cursul nopții în regiunile Odesa, Dnipropetrovsk, Sumî și Zaporojie, în timp ce armata ucraineană a anunțat că a doborât 233 de drone rusești.

În Rusia, oficialii locali au declarat că două persoane au fost ucise, iar alte 21 au fost rănite în atacuri desfășurate în ultimele 24 de ore în regiunile Belgorod și Rostov.

Retailerul rus de comerț online Ozon a anunțat că unul dintre centrele sale logistice a fost lovit într-un atac ucrainean cu drone desfășurat în timpul nopții. Compania a precizat că a suspendat și activitatea unui al doilea centru logistic și a evacuat angajații "din cauza pericolului din zonă".

Centrele logistice ale companiei din Krasnodar, Daghestan, Stavropol și Adîgheia au fost vizate în atacuri la începutul acestei săptămâni, în urma cărora mai multe persoane au fost rănite și au fost raportate pagube importante.

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile în ultimele luni, Kievul concentrându-și operațiunile și asupra unor obiective economice din Rusia.

De câteva săptămâni, Ucraina a atacat obiective aparținând Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, susținând că firma reprezintă o țintă legitimă deoarece furnizează componente armatei. Moscova neagă această acuzație.

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Etichete: Război Ucraina depozit de muniție atac cu drone

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