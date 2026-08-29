Atac ucrainean masiv în regiunea Rostov. Depozitele retailerilor Ozon și DNS au fost bombardate cu drone

2 minute de citit Publicat la 09:12 29 Aug 2026 Modificat la 09:12 29 Aug 2026

Forțele ucrainene au lovit un depozit aparținând gigantului rus de comerț online Ozon. FOTO: Telegram

Forțele ucrainene au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă un depozit aparținând gigantului rus de comerț online Ozon, a anunțat compania, în timp ce mai multe obiective din regiunea Rostov, în sudul Rusiei, ar fi fost vizate în timpul atacului, scrie Kyiv Independent.

O facilitate logistică Ozon din orașul Rostov-pe-Don a fost lovită de o dronă, provocând un „incendiu de mici proporții”, care a fost stins imediat, a anunțat compania.

„Am suspendat temporar activitatea în cadrul facilității pentru a permite serviciilor de intervenție să inspecteze zona și să se asigure că aceasta este complet sigură.”

Între timp, un depozit aparținând retailerului de electrocasnice și produse electronice DNS a luat foc în orașul Aksai, în urma atacului din regiunea Rostov, iar angajații aflați la fața locului au fost evacuați ulterior, potrivit canalului de Telegram Exilenova Plus.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a susținut că pe teritoriul unui depozit din districtul Aksai au fost găsite fragmente provenite de la o dronă, fără să precizeze exact despre ce unitate era vorba.

În satul Leninskoie, aflat în apropiere, un depozit aparținând lanțului rus de supermarketuri Chizhik ar fi fost, de asemenea, lovit de forțele ucrainene, potrivit Exilenova Plus.

„Orașul Rostov-pe-Don, precum și districtele Aksai, Bagaiev și Neklinovski sunt atacate”, a declarat Sliusar.

Șapte persoane au fost rănite în urma atacului „masiv” asupra regiunii, a adăugat guvernatorul. Dintre cele șapte persoane rănite, doi adulți și doi copii au fost internați în spitalele din Rostov-pe-Don, a precizat Sliusar.

„Ca urmare a căderii fragmentelor unei drone în districtul Proletarski din Rostov-pe-Don, două blocuri de locuințe au fost avariate. Serviciile de intervenție lucrează la fața locului. Locuitorii sunt evacuați”, a declarat acesta.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară aflată în adâncimea teritoriului Rusiei și în teritoriile ocupate, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În noaptea de 28 august, dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Iaroslavl, una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din Rusia, a confirmat Statul Major General al Ucrainei. Atacuri au fost raportate, de asemenea, asupra Moscovei și regiunii înconjurătoare.

În această vară, Ucraina a desfășurat o campanie de atacuri asupra unor retaileri ruși, inclusiv asupra giganților comerțului online Wildberries și Ozon.

Pe 27 august, depozitele retailerului rus online Ozon din orașele Ufa și Orenburg, în Munții Ural, au fost atacate, potrivit companiei.

Forțele ucrainene au vizat un depozit Wildberries pe 26 august, în timp ce în regiunea Tambov și în teritoriile ocupate de Rusia au fost raportate explozii, potrivit canalelor de monitorizare.

Wildberries este cel mai mare retailer online din Rusia și a avut pe site o serie de echipamente cu utilizare militară, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț. Divizia bancară a companiei a fost sancționată de Uniunea Europeană în luna iulie pentru contribuția sa financiară la bugetul de stat al Rusiei.