"Ne-a trezit o bubuitură foarte puternică". Rușii au atacat cu drone lângă graniță, exploziile din Ucraina s-au văzut de la Isaccea

Rușii au atacat cu drone lângă graniță, exploziile din Ucraina s-au văzut de la Isaccea. FOTO: Captura video Gina Bradea

Rușii au atact cu drone la Vâlcove, lângră granița României cu Ucraina. Armata a ridicat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT pentru monitorizarea situației. Dronele nu au intrat în spațiul aerian național, dar piloții au văzut explozii pe teritoriul ucrainean.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în luni seară la ora 23.30, două ținte aeriene la 24 kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, lângă graniță.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației, la ora 23.43.

De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj Ro-Alert, valabil pentru nordul-estul județului Tulcea, la ora 23.56.

Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Gina Bradea, influencer în bucătărie, din Galați, dar care stă la Isaccea acum a filmat atacul: "Cu câteva minute înainte de ora 1 noaptea ne-a trezit o bubuitură foarte puternică. La scurt timp, încă una. Am ieșit afară speriați, nu se vedea nimic spre port. Nu a durat mult și a început să se audă antiaeriana. Locuiesc la Isaccea, lângă portul Orlovka/Orlivka din Ucraina. Am filmat spre final. Mi-e frică să mai dorm".

Alerta aeriană a încetat la 01.15.

Numărul mesajelor Ro-Alert transmise, în primele şapte luni ale acestui an, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) populaţiei din judeţul Tulcea, din cauza războiului declanşat de Rusia în Ucraina, este apropiat de cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023-2025.

Primul mesaj Ro-Alert transmis în România pe fondul războiului declanşat de Rusia a fost destinat populaţiei din judeţul Tulcea, în data de 13 septembrie 2023, la ora 00:50, şi a fost urmat la scurt timp de un altul transmis populaţiei din judeţul Galaţi, la ora 01:04.

Datele furnizate de IGSU arată că primul mesaj Ro-Alert pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei a fost transmis în judeţul Constanţa, pe data de 17 octombrie 2024, la ora 18:55, iar în judeţul Vrancea, pe data de 25 noiembrie 2025, la ora 8:36.