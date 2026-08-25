În 2026, s-au dat mesaje Ro-Alert în Tulcea din cauza dronelor cât în toată perioada 2023 - 2025. FOTO: ro-alert.ro

Numărul mesajelor Ro-Alert transmise, în primele şapte luni ale acestui an, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) populaţiei din judeţul Tulcea, din cauza războiului declanşat de Rusia în Ucraina, este apropiat de cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023-2025.



Datele furnizate Agerpres de IGSU arată că în anul 2023, au fost transmise 12 mesaje Ro-Alert, în anul următor au fost transmise 21 de mesaje, iar în anul 2025 au fost transmise 30 de mesaje, în condiţiile în care, de la începutul acestui an până la finele lunii trecute, populaţia din judeţul Tulcea a primit 61 de alerte extreme din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei.



Primul mesaj Ro-Alert transmis în România pe fondul războiului declanşat de Rusia a fost destinat populaţiei din judeţul Tulcea, în data de 13 septembrie 2023, la ora 00:50, şi a fost urmat la scurt timp de un altul transmis populaţiei din judeţul Galaţi, la ora 01:04.



Datele furnizate de IGSU arată că primul mesaj Ro-Alert pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei a fost transmis în judeţul Constanţa, pe data de 17 octombrie 2024, la ora 18:55, iar în judeţul Vrancea, pe data de 25 noiembrie 2025, la ora 8:36.



Ministerul Apărării Naţionale a confirmat, în luna septembrie a anului 2023, găsirea unor fragmente dintr-un echipament "care ar putea fi asimilat unei drone", acestea fiind identificate în satul Plauru, comuna Ceatalchioi, Delta Dunării, judeţul Tulcea, o localitate situată la câteva sute de metri de portul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina, de care este despărţită de Dunăre.



Războiul din Ucraina a escaladat în anul 2022, atunci când, în Deltă, au avut loc 110 incendii care au cuprins o suprafaţă totală de 22.085,2 hectare, cea mai mare suprafaţă de vegetaţie afectată de incendii în perioada 2015-2025, potrivit Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.