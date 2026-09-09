”Risc direct pentru securitatea R. Moldova”. Rușii au atacat cu drone lângă frontiera cu Ucraina. Sunt doi morți și doi răniți

2 minute de citit Publicat la 10:44 09 Sep 2026 Modificat la 10:45 09 Sep 2026

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora-Starokazacie. FOTO: X Anton Gheraşcenko

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora-Starokazacie. În urma atacului, două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Ministerul de Externe de la Chișinău a avertizat că atacurile desfășurate atât de aproape de graniță nu mai reprezintă doar o amenințare pentru Ucraina, ci creează riscuri directe și pentru securitatea statului.

Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23.35 -00.05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă. Alte drone au căzut în apropierea acestuia, pe teritoriul Ucrainei.

Two killed and three injured by the Russian attack on Starokozache border control point between Ukraine and Moldova.



Russian drones hit the infrastructure and nearby territory of the control point. It is currently not functioning. pic.twitter.com/h0I7mDTECC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 9, 2026

În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere Tudora (RM) - Starokazacie (UA) a fost oprită, scrie Unimedia.

La ora 23.35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23.40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a auzit patru explozii și a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcția Tudora (Republica Moldova) - Starokazacie (Ucraina).

În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană.

Hraniční přechod „Starokozače“ v Oděské oblasti, které se nachází na hranici s Moldavskem, bylo dnes v noci napadeno ruskými reaktivními drony – po incidentu vypukl požár. pic.twitter.com/k0CWiWLb0T — Jiri Jicha (@jirik957) September 9, 2026

Ulterior, la ora 01.45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite. Cetățenia acestora nu este stabilită la moment.

Punctul de trecere a frontierei Starokazacie e la acest moment închis.

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.

Poliția de Frontieră de comun cu celelalte autorități, monitorizează situația și țin legătura cu autoritățile competente din Ucraina. Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor drone, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei

Ministerul de Externe avertizează că atacurile desfășurate atât de aproape de hotarele Republicii Moldova nu mai reprezintă doar o amenințare pentru Ucraina, ci creează riscuri directe și pentru securitatea statului.

”Acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării noastre reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi”, se arată în declarația MAE.

Reacția vine și în contextul unui alt incident produs cu o zi înainte pe teritoriul Republicii Moldova. În extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, o dronă s-a prăbușit și a explodat. La fața locului au fost găsite fragmente cu caracteristici similare celor ale unei drone de tip ”Gheran”.

MAE susține că aceste incidente sunt o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și demonstrează riscurile pe care conflictul le generează pentru securitatea Republicii Moldova și stabilitatea regională.