Anul: 2028. Rușii atacă Moldova. O dronă lovește apoi un rezervor de combustibil din România. Ce spune un exerciţiu de război din SUA

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Statele Unite nu vor activa articolul 5 al Tratatului NATO în cazul în care Rusia ar ataca România - este una din principalele concluzii ale unui joc de război organizat la Washington, în care a fost simulat un atac rusesc asupra Europei, în 2028, informează Washington Post (WP).

Simularea a fost organizată de către Brooks Institute din cadrul Universității Cornell și Fundația Rockefeller. La eveniment au participat inclusiv actuali membri ai Congresului SUA, precum și foști militari, diplomați și reprezentanți ai serviciilor secrete americane.

„Răspunsul SUA din simulare mă tem că va fi același și în viața reală”

Jocul de război a inclus scenariul unui atac pe care Rusia l-ar putea lansa asupra Europei peste doi ani.

„Suntem în 2028, soarta războiului sângeros din Ucraina rămâne în continuare nedecisă, iar Rusia vede o ocazie de a diviza Europa, prin atacarea Republicii Moldova. O dronă rusească lovește apoi un rezervor de combustibil din România, țară NATO, provocând moartea mai multor civili”, a precizat editorialistul WP, David Ignatius, care a participat la acest exercițiu.

Cum va răspunde SUA într-un astfel de scenariu?

„Răspunsul (SUA) din simulare mă tem că va fi același și în viața reală, unul mai degrabă moale - și o confirmare implicită că articolul 5 al Tratatului NATO privind securitatea colectivă este o literă moartă”, se arată în articolul publicației americane.

Astfel, în cadrul simulării, membrii Congresului SUA au fost de acord cu ideea că publicul american nu ar sprijini ideea unei acțiuni în forță a Statelor Unite.

Și, fără ajutorul SUA, într-o astfel de criză majoră, Europa va fi și mai fragmentată și dezorganizată.

„Iar partea cea mai rea este că președintele Donald Trump face parte din această echipă de demolare”, a spus jurnalistul WP, prezent la simulare, referitor la atitudinea ostilă a administrației Trump față de Europa și acțiunile administrației americane referitoare la reducerea numărului de trupe din Europa.

Rusia și-a intensificat acțiunile de război hibrid în Europa

De asemenea, administrația SUA pare să nu realizeze că războiul Rusiei în Ucraina crește în intensitate și se „răspândește” deja spre țările NATO.

Astfel, activitățile de război hibrid ale Rusiei în Europa au devenit tot mai ambițioase și periculoase în ultimele 6 luni, conform unei analize realizate de TD International, un institut de studii strategice de la Washington.

Din martie și până în prezent au fost confirmate 63 de incidente în Europa provocate de Rusia, inclusiv 43 de incidente cu drone, șase acțiuni sau tentative de sabotaj, șase atacuri cibernetice și cinci incidente navale.

Totodată, potrivit analiștilor de la Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia se deja află în „faza zero” a pregătirilor pentru un conflict cu NATO, prin intensificarea operațiunilor hibride în Europa.

Rusia a instalt baze secrete capabile să lanseze drone de mare putere în adâncimea teritoriului NATO. O investigație a publicației The Telegraph dezvăluie existența a 10 baze ale Kremlinului dotate cu rampe de lansare construite recent pentru cele mai avansate drone kamikaze cu rază lungă de acțiune ale Moscovei. Printre țările aflate în prima linie care pot fi lovite de noile drone ale Kremlinului se află și România.

Unele dintre baze sunt deja folosite pentru a lovi intens Ucraina, apropierea lor de graniță facilitând atacurile aeriene masive lansate dincolo de sistemele de apărare antiaeriană ale Kievului, aflate în declin. Dar acestea reprezintă și o amenințare pe termen lung pentru aliații NATO, inclusiv România, plasându-i în raza de acțiune a dronelor de atac ale lui Vladimir Putin.