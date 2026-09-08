Drona Shahed care a pătruns în spaţiul aerian al României a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbuşit

1 minut de citit Publicat la 20:12 08 Sep 2026 Modificat la 20:33 08 Sep 2026

O dronă s-a prăbuşit într-un lan de floarea-soarelui din raionul Rîșcani, Republica Moldova, marţi. Sursa colaj foto: Poliţia Republicii Moldova

Drona care a survolat marți Republica Moldova și a ajuns pentru scurt timp în spațiul aerian al României a revenit, ulterior, pe teritoriul moldovean, unde s-a prăbușit în raionul Rîșcani. Aparatul de atac de tip Shahed a căzut într-un lan de floarea-soarelui din apropierea satului Mihăilenii Vechi, iar în urma prăbușirii au izbucnit patru focare de incendiu, relatează tv8.md.

Serviciile specializate intervin la fața locului și întreprind toate măsurile necesare pentru securizarea zonei, stabilirea tuturor circumstanțelor și gestionarea situației. "În urma căderii dronei, modelul căreia urmează a fi stabilit, s-au produs patru focare de incendiu. Persoane traumatizate nu sunt", a transmis Poliţia Republicii Moldova într-un comuniat publicat pe pagina de Facebok a instituţiei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, a precizat pentru TV8 că este vorba despre acelaşi aparat de zbor de tip Shahed.

Potrivit sursei citate, drona a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași, România. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni, după care a reapărut în apropierea orașului Drochia.

Astăzi, la ora 17:14, obiectul zburător a dispărut din nou de pe radar, în zona satului Sturzovca, Bălți. Iar la ora 17:39, spațiul aerian din zona Centru a fost redeschis.

"Poliția a fost sesizată, cu puțin timp în urmǎ, despre căderea unei drone într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani.



La fața locului se deplasează toate serviciile specializate pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Rugǎm cetǎțenii sǎ nu se apropie de zona respectivǎ", a precizat Poliţia Republicii Moldova într-o primă informare.

Drona de tip Shahed a intrat ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind dinspre Ucraina. Aparatul a zburat prin regiunea transnistreană, s-a îndreptat spre Chișinău, apoi spre Ungheni și a ieșit în România.

Armata Rusiei a atacat masiv mai multe zone din Ucraina în cursul zilei de marţi, notează Ukrainska Pravda.