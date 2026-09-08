Alertă de drone în cinci judeţe. Aeroportul din Iași a fost închis, un avion israelian a fost pus în aşteptare în zbor

3 minute de citit Publicat la 16:57 08 Sep 2026 Modificat la 18:07 08 Sep 2026

Alertă de drone, marţi, în cinci judeţe din România. Aeroportul Internaţional Iași a fost închis. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autorităţile din Suceava şi alte patru judeţe din Moldova au fost în alertă marţi după-amiaza, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României. Locuitorii au primit pe telefoane mesaje RO-Alert în care li s-a recomandat să intre în case sau să se adăpostească în locuri sigure. Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, după emiterea mesajului RO-ALERT.

UPDATE 17:40 – Piloţii care se aflau la manşa avionului Flyone, care a decolat de la Tel Aviv, au primit permisiunea de a ateriza pe Aeroportul Internațional Iași.

UPDATE 17:26 – Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a transmis în urmă cu scurt timp că două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol, după ce un aparat de zbor a fost detectat la 18 km nord de localitatea Roman de sistemul de supraveghere radar al MApN.

"Marți, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile", a precizat MApN într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei., dar şi pe pagina oficială de Facebook.

UPDATE 17:24 – Conform primelor informaţii, drona ar fi una de tip Shahed şi a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina.

"Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat, astăzi, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.

Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis. Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației", au transmis într-un comunicat reprezentanţii Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

UPDATE 17:15 – Conform surselor Antena 3 CNN, un avion Flyone de la Tel Aviv a fost pus să se învârtă în zona oraşului, nefiid lăsat să aterizeze pe aeroportul din Iaşi.

UPDATE 17:07 – Autorităţile au emis mesaje Ro-Alert în judeţele Iaşi, Vaslui, Suceava, Neamţ şi Botoşani.

UPDATE 17:02 – Potrivit declaraţiilor făcute de prefectul municipiului Iaşi, a fost indentificată în Republica Moldova şi se îndreaptă către Iaşi şi spre Vaslui

Ştire iniţială:

Cu puţin timp înainte de ora 17:00, locuitorii din Vaslui şi Iaşi au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

"Alertă Extremă Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min", a transmis IGSU.

În urma mesajului RO-ALERT, Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, măsura fiind confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră.

Ştire în curs de actualizare.