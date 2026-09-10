Scandal la Comisia Europeană, după ce Ursula von der Leyen l-a numit pe șeful Siemens în poziția de „reprezentant special UE pentru AI”

Comisia Europeană a apărat decizia numirii șefului Siemens, Jim Hagemann Snabe (foto), Avocatul Poporului European investighează decizia. Foto: Getty Images

Ombudsmanul European (Avocatul Poporului la nivelul Uniunii Europene) a demarat o investigație legată de numirea, de către Comisia Europeană, a președintelui companiei germane Siemens, Jim Hagemann Snabe, în funcția de reprezentant special al UE în domeniul „AI industrial”, informează Politico.

Mai multe ONG-uri s-a plâns Avocatului Poporului al UE cu privire la această decizie luată de Comisia Europeană, avertizând că poziția deținută de Snabe la Siemens „ar putea compromite independența și imparțialitatea funcției reprezentantului special al UE”.

ONG-uri precum Transparency International, Corporate Europe Observatory, LobbyControl și Good Lobby — și-au prezentat aceste îngrijorări Comisiei Europene, într-o scrisoare trimisă pe 10 iunie, fără a primi, de atunci niciun răspuns din partea organismului european.

Snabe va ocupa rolul (neplătit) de reprezentant special UE în domeniul AI până la sfârșitul lunii martie 2027 și se așteaptă să întocmească un raport cu privire la probleme precum infrastructura AI, tehnologiile AI de frontieră și adoptarea AI în industrie.

Numirea sa a fost criticată, mai ales ca urmare a rolului jucat chiar de compania Siemens în acțiuni de lobby pentru relaxarea regulilor AI și care acum modelează strategia industrială a Europei.

Astfel, Siemens s-a numărat printre principalii susținători ai excluderii produselor reglementate de legislația UE privind mașinile din domeniul de aplicare legii europene privind inteligența artificială — o modificare asupra căreia legiuitorii europeni au convenit în vară și care acum e literă de lege.

Siemens face parte, de asemenea, din European Tech Creators, o nouă forță de lobby la Bruxelles care include companii precm SAP, ASML, Mistral, Airbus, Ericsson, Nokia și BMW. Reprezentanții acestui grup s-au întâlnit deja cu Ursula von der Leyen și intenționează să aibă astfel de întâlniri planificate cel puțin o dată pe trimestru.

Comisia Europeană a apărat numirea lui Snabe spunând că acesta va produce un raport disponibil public și care va fi „supus controlului public”, iar sfaturile sale vor fi „vizibile și accesibile tuturor”. Comisia a refuzat accesul la o serie de documente legate de numirea lui Snabe — atât pentru parlamentarii europeni, cât și pentru POLITICO.