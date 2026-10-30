Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, tot mai aproape de finala prezidențială din Franța. „La bord e panică. Un scenariu de neimaginat"

Sondajele arată că Le Pen este aproape sigură că va ajunge în turul al doilea. Colaj foto: Hepta

Disensiunile au izbucnit în rândul candidaților de centru care se pregătesc pentru alegerile prezidențiale din Franța, fragmentând votul electoratului tradițional și sporind probabilitatea unei confruntări în turul al doilea între Marine Le Pen, de extremă dreapta, și Jean-Luc Mélenchon, de extremă stânga, potrivit Reuters.

Sondajele de opinie realizate înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie anul viitor arată că Le Pen este aproape sigură că va ajunge în turul al doilea, programat în mai, în timp ce Mélenchon se situează constant ușor înaintea candidaților de centru.

Până acum, reprezentantul principal al centrului a fost Edouard Philippe, de centru-dreapta, fost prim-ministru al președintelui Emmanuel Macron.

Însă campania lipsită de vigoare a lui Philippe, oboseala alegătorilor spre finalul celor două mandate ale lui Macron, contextul social și de securitate exploziv și provocările cu care se confruntă din interiorul propriului său tabere i-au afectat scorul în sondaje, afirmă persoane din tabăra lui Macron și analiști politici, citați de Reuters.

„La bord este panică, pentru că nu fusese pregătit niciun scenariu pentru o asemenea situație. Nu anticipaseră cataclismul care se desfășoară”, a declarat Philippe Moreau-Chevrolet, specialist în comunicare politică la Sciences Po.

Philippe s-a confruntat, de asemenea, cu critici după mai multe intervenții stângace, inclusiv după ce a sugerat într-un podcast că, în mod ideal, un președinte nou ales ar trebui să aibă trei luni de odihnă înainte de a-și prelua funcția, iar analiștii politici spun că acesta întâmpină dificultăți în a se conecta cu alegătorii într-un moment de creștere a tensiunilor politice.

„Partea teribilă este că nu reușește să se impună”, a declarat Moreau-Chevrolet pentru Reuters. „Nu au înțeles că trebuie să faci campanie. Există un fel de amatorism.”

Centrul politic, tot mai fragmentat în Franța

Anxietatea a accentuat tensiunile dintre Philippe și principalul său rival, Gabriel Attal, un alt fost prim-ministru. Cei doi sunt prinși într-o luptă pentru a stabili cine ar trebui să se retragă în favoarea candidatului de centru.

Philippe a coborât la 15% în intențiile de vot, potrivit unui sondaj IFOP-Fiducial realizat pentru cotidianul Le Figaro, în scădere cu șase puncte procentuale față de luna septembrie. Scorul său este sub cel de 16,5% înregistrat de Mélenchon, care ar avea astfel suficiente voturi pentru a se califica în turul al doilea împotriva lui Le Pen.

Attal se situează la 13%, în urma lui Mélenchon și a lui Raphaël Glucksmann, candidat de centru-stânga.

Presat de parlamentarii din propria tabără să renunțe la ambițiile prezidențiale și să-l susțină pe Philippe, Attal i-a iritat în această săptămână pe mulți dintre aliații lui Macron, readucând în discuție ideea organizării unei alegeri primare largi a centrului, o propunere despre care criticii spun că riscă să alimenteze diviziunile într-un moment în care moderații își pot permite cel mai puțin acest lucru.

Cu toate acestea, Attal are un atu. În calitate de lider al partidului Renaissance al lui Macron, el controlează resursele financiare ale aparatului de partid.

„Este catastrofal”, a declarat Jean-Baptiste Moreau, fost parlamentar din tabăra lui Macron.

„Se atacă reciproc în presă și amândoi se prăbușesc în sondaje. Ne îndreptăm direct spre un tur al doilea între RN și LFI”, a spus el, referindu-se la partidul Adunarea Națională (RN) al lui Le Pen și la formațiunea Franța Nesupusă (LFI) a lui Mélenchon. „În actualul context al opiniei publice, nu văd cum am putea evita acest lucru.”

Fragmentarea depășește rivalitatea dintre Philippe și Attal.

Glucksmann, câștigă teren în zona de centru-stânga

În zona de centru-stânga, Glucksmann a câștigat teren după ce a câștigat alegerile primare ale socialiștilor. La dreapta, Bruno Retailleau, fost ministru de Interne, și David Lisnard, primarul liberal al orașului Cannes, încearcă să atragă același electorat moderat.

Susținătorii lui Philippe afirmă că informațiile despre declinul său politic sunt premature. Laurent Marcangeli, membru al partidului Horizons al lui Philippe, a recunoscut recentele reculuri din sondaje, dar a spus că fostul prim-ministru rămâne singurul candidat de centru care are o șansă realistă de a ajunge în turul al doilea.

„Este încă în cursa pentru turul al doilea și pentru a împiedica o confruntare între Le Pen și Mélenchon”, a declarat Marcangeli, adăugând că, în unele sondaje, Attal a obținut un scor de o singură cifră.

Unii aliați ai lui Macron se întreabă însă deschis dacă vreunul dintre cei doi ar trebui să continue. Ei susțin că orice asociere cu Macron, care își încheie al doilea mandat cu o popularitate la un nivel minim record, va reprezenta o povară pentru un candidat de centru.

„Amândoi se prăbușesc”, a declarat Perrine Goulet, parlamentar din partidul MoDem, aliat al lui Macron. „Orice candidat care a făcut parte dintr-un guvern al lui Macron va avea dificultăți.”

În condițiile în care Le Pen și Mélenchon își consolidează sprijinul la cele două extreme ale spectrului politic, ea a spus că moderații trebuie să-și lase deoparte ambițiile personale și să se unească în jurul unui singur candidat, capabil să adune susținători de la Glucksmann până la Retailleau.

„Le cerem tuturor să-și lase ego-urile deoparte și să găsească cel mai bun candidat”, a declarat Goulet.

„Dacă îl păstrăm pe Glucksmann într-o parte, pe Retailleau în cealaltă, pe Edouard Philippe și pe Gabriel Attal, vom ajunge la un tur al doilea între LFI și RN. Pericolul este pur și simplu prea mare.”