Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon ar ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale din Franța. Ce arată cel mai recent sondaj

1 minut de citit Publicat la 10:22 12 Oct 2026 Modificat la 10:22 12 Oct 2026

Le Pen s-ar clasa pe primul loc în primul tur, cu un scor cuprins între 35% și 37%. Colaj foto: Hepta

Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon și-ar disputa turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța în toate scenariile testate de un sondaj publicat luni, în timp ce lidera extremei drepte ar obține între 35% și 37% din voturi în primul tur. Potrivit cercetării realizate de Toluna Harris Interactive, cei doi și-au mărit avansul față de ceilalți candidați, pe fondul polarizării tot mai accentuate a scenei politice franceze, la finalul mandatului președintelui Emmanuel Macron, potrivit Reuters.

Le Pen s-ar clasa pe primul loc în primul tur, cu un scor cuprins între 35% și 37%, în funcție de scenariile testate de institutul de sondare Toluna Harris Interactive într-un sondaj realizat în perioada 5-8 octombrie.

Un sondaj similar, realizat luna trecută, o plasa la un scor cuprins între 33% și 36%.

Mélenchon, candidatul partidului de extremă stângă Franța Nesupusă (LFI), este creditat cu accederea în turul al doilea în toate cele cinci scenarii analizate.

Un sondaj similar, realizat luna trecută, îl plasa pe locul al treilea în două dintre cele cinci configurații testate.

Le Pen este creditată cu o victorie categorică în fața lui Mélenchon într-o eventuală confruntare în turul al doilea.

Pe măsură ce al doilea și ultimul mandat prezidențial de cinci ani al lui Macron se apropie de sfârșit, președintele nepopular lasă în urmă un centru politic slăbit și o economie fragilă, creând oportunități pentru partidele radicale, precum LFI și formațiunea Adunarea Națională, condusă de Le Pen.

Marine Le Pen și-a lansat în septembrie candidatura la prezidențialele din 2027, după ce a primit verde în justiția franceză să candideze, după scandalul de corupție în care a fost implicată.