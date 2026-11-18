Neacșu: „Nu poți să-i ceri unui manager de societate de stat să aibă o indemnizaţie lunară cât are competitorul lui din privat pe zi”

Marian Neacșu, vicepremierul României.

Vicepremierul Marian Neacșu a declarat, la Antena 3 CNN, că în cadrul reformei companiilor de stat a propus ca managerii companiilor de stat să fie plătiţi în funcţie de performanţă, de eficienţă şi de posibilitatea de a face profit. Liderul social-democrat a spus că acest subiect a fost unul de dispută între el și fostul premier Ilie Bolojan. Neacșu a afirmat că managerii societăților de top trebuie să fie „foarte bine plătiți”, nu pot să aibă o indemnizație lunară cât competitorii lor din mediul privat „pe zi”.

„Din păcate, unul dintre elementele de aşa-zisă reformă făcută în perioada anterioară a fost acela al aplatizării remuneraţiei, veniturilor managerilor de top. A fost unul dintre foarte multe diferende vizibile dintre mine şi fostul prim-ministru atunci când am venit cu următorul argument: nu poţi să-i ceri unui manager de top din România, de la o societate de top din România, de stat, să aibă o indemnizaţie lunară cât are competitorul lui de la o întreprindere privată pe zi sau şi mai puţin decât atâta. Deci ei trebuie să fie foarte bine plătiţi”, a afirmat Marian Neacşu, marţi seară, la Antena 3 CNN.

Întrebat cum va proceda pentru a se asigura că în companiile de stat vor rămâne angajații competenți, și nu „pilele” și „oamenii de partid”, Neacșu a explicat că „numai în conducerile interimare pot să fie puşi pe pile”.

„Din păcate, am constatat că, odată cu ieşirea noastră de la guvernare, în mai, potenţialele pile anterioare s-au transformat în pilele potentaţilor de la momentul ăla. Este o chestiune care trebuie să înceteze şi împotriva căreia am luptat dintotdeauna”, a mai spus Neacșu.

Vicepremierul a declarat că reforma companiilor de stat şi cea administrativă vor fi gata pe 15 martie 2027. Întrebat cum va proceda în cazul în care reorganizarea companiilor de stat va eșua, Neacșu a declarat că își va da demisia din funcția de viceprim-ministru al României.