Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", şi Marian Neacşu, viceprim-ministru al României. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Vicepremierul Marian Neacșu a declarat marţi seara, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că reforma companiilor de stat şi cea administrativă vor fi gata pe 15 martie 2027. Întrebat de Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", cum va proceda în cazul în care reorganizarea companiilor de stat va eșua, Neacșu a declarat că își va da demisia din funcția de viceprim-ministru al României. "În opinia mea, actul normativ poate să fie adoptat undeva la jumătatea lunii martie şi va fi necesară pentru punerea lui în operă o perioadă de 4 - 6 luni. Deci, vom ştii la martie ceea ce avem de făcut şi care sunt companiile", a subliniat oficialul în timpul declaraţiilor.



Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Cu companiile de stat când va fi momentul în care veţi veni şi veţi spune: "Astea sunt dizolvate", "Astea sunt împreună"?

Marian Neacşu, viceprim-ministru al României: Deci, noi vom veni atunci pe un act normativ primar, care să construiască posibilitatea legală pentru a pune în operă ceea ce ne propunem. În opinia mea, actul normativ poate să fie adoptat undeva la jumătatea lunii martie şi va fi necesară pentru punerea lui în operă o perioadă de 4 - 6 luni. Deci, vom ştii la martie ceea ce avem de făcut şi care sunt companiile, că de ele vorbiţi.

Ulterior, vicepremierul a făcut următoarele precizări: "Dacă vreţi părerea mea personală, efectele mai mari vor fi din... datoriile alea sunt deja; mortul de la groapă nu se mai întoarce; ele sunt deja realizate, noi n-o să reuşim să recuperăm vreodată ceva din datoriile alea. Sau foarte puţin.

Dar avem obligaţia ca de acolo încolo, fie alea, fie altele sau fie într-o altă formă, ele să devină profitabile şi să nu mai facă datorii. Dacă vreţi chestiile mai de substanţă sunt cele care ţin de modalitatea de reorganizare a statului. Avem un stat supraponderal, greoi, inert. Avem nevoie să-l facem mai suplu şi mai eficient".

Marian Neacşu, viceprim-ministru al României: La 15 martie vom ştii exact unde vom tăia chirurgical lucrurile, unde vom pune ce avem de pus şi, în termene relativ reduse, dar care sunt determinate de obligaţii de transparenţă, de comunicare, de avizare necesară interioară, de reorganizare, care nu pot să dureze mai puţin decât atât, dacă vreţi să oferim un termen realist.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Dumneavoastră aveţi o reputaţie bună – un om care sunteţi serios, care sunteţi competent. Spuneam şi în introducere – şefa propagandei domnului Bolojan a spus asta: că vă respectă, că sunteţi un ministru competent. V-aţi luat cea mai mare povară pe care v-o puteaţi lua. Dacă o rezolvaţi şi oamenii vor înţelege că nu mai au o gaură de un miliard de euro an de an, de an – un miliard dau, îl aruncă pe geam şi nu mai au acele datorii de zeci de miliarde care s-au acumulat, puteţi să vă consolidaţi şi mai mult decât atât statutul. Dacă nu vă iese, în condiţiile în care v-aţi asumat-o, ce faceţi?

Marian Neacşu, viceprim-ministru al României: Îmi pun demisia pe masă.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Şi sunteţi convins că va ieşi?

Marian Neacşu, viceprim-ministru al României: Sunt convins că va ieşi.

Neacşu: "Această procedură şi Green Deal-ul, în general, pentru Europa a fost o mare nenorocire"

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Iar în chestiunea aceasta a companiilor mi se pare foarte bun acest plan cu Tarom. Domne, compania nu mai are cum, de una singură, câtă infuzie vei face, ai nevoie de un partener. Ai nevoie de cineva: o companie mare din Golf, că e Emirates, că e Qatar, că eu ştiu altcineva. Se poate, de exemplu, la Complexul Energetic Oltenia, noi ne-au băgat domnul Ghinea şi alţii care au semnat că nu mai putem să folosim cărbunele. Dar polonezii văd că pot să-l folosească. Poate că găsim şi acolo o companie din Polonie, poate găsim piaţă de descărcare acolo, poate există şi pentru alte companii varianta de a găsi parteneri, care să fie interesaţi să lucreze cu noi în domeniile alea şi să salvăm ceva?

Marian Neacşu, viceprim-ministru al României: Vedeţi dumneavoastră, am, nu ştiu să-i spun dacă-i avantajul, dezavantajul memoriei instituţionale. Sunt de destul de mulţi ani în funcţii publice la nivel înalt ca să ştiu, să văd, să percep întreg mecanismul şi întreaga funcţionalitate, şi interacţiunile care sunt la toate nivelurile. Ştiu foarte bine situaţia din Valea Jiului, că de asta este vorba în primul rând şi de Complexul Energetic Oltenia – procedura de decarbonizare, exact cum am spus-o puţin mai devreme, nu o mai putem... Din păcate, am încercat în toată perioada aceasta a PNRR-ului s-o rediscutăm cu Comisia, au fost intransigenţi. Dacă îmi permiteţi aici o paranteză – eu cred că această procedură şi Green Deal-ul, în general, pentru Europa a fost o mare nenorocire. Noi, dacă ne închipuim cumva că, prin măsurile acestea de ultraprotecţie a mediului, de reducerea emisiilor de carbon, o să trăim numai noi, într-un glob de sticlă şi toţi, ceilalţi, de jur împrejurul nostru, din Asia, din America vor muri înainte de termen, pentru că ăia vor respira un aer viciat, ne înşelăm.