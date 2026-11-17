"Tarom nu falimentează". Marian Neacșu vorbește de o fuziune cu Aeroporturi București și de parteneriat cu o companie din Golf

4 minute de citit Publicat la 22:20 17 Noi 2026 Modificat la 22:36 17 Noi 2026

Vicepremierul Marian Neacșu a spus la Sinteza Zilei că Tarom nu falimentează. Foto: Hepta

Situația companiei Tarom a fost detaliată marți, la Sinteza Zilei, de vicepremierul Marian Neacșu. În dialogul cu Mihai Gâdea, acesta a estimat că Tarom, transportatorul național aerian, nu va falimenta și a evocat posibilitatea unui parteneriat cu o companie din zona Golfului Persic. De asemenea, Neacșu vorbit de posibilitatea fuziunii între compania Aeroporturi București și Tarom.

Dialogul din studio, în continuare.

Marian Neacșu: Tarom nu falimentează

Marian Neacșu: "Sunt societăți, așa cum ați amintit și dumneavoastră, la care vom încerca infuzii de capital, dar care să nu fie ajutor de stat, pentru a le crește performanțele."

Mihai Gâdea: "Dați un exemplu de companie în această situație."

Marian Neacșu: "Este una dintre marile noastre dureri, Tarom-ul."

Mihai Gâdea: "Domnul Ghinea (Cristian Ghinea, fost ministrul USR al Fondurilor Europene, n.r.) anunța că se închide Tarom-ul."

Marian Neacșu: "Domnul Ghinea a anunțat foarte multe lucruri cât timp a constituit atât de prost PNRR-ul, așa că nu cred că este credibil."

Mihai Gâdea: "Nu falimentează Tarom-ul?"

Marian Neacșu: "Nu."

Mihai Gâdea: "Să le luăm pe rând: dacă Tarom-ul nu se desființează, cum veți proceda?"

Marian Neacșu: "Problema nu este atât de simplă. Tarom a beneficiat la un moment dat de un ajutor de la Uniunea Europeană la un plan de restructurare și avea niște obligații pe care nu le-am îndeplinit atunci. Acum suntem în faza în care trebuie să găsim sursa de a da înapoi ajutorul pe care l-am primit și de a ține compania în viață. Ea poate fi rentabilizată. Precum multe companii, Tarom n-a ajuns întâmplător acolo. Aceste companii au fost prost gestionate, au fost duse într-o zonă de necompetitivitate economică.

Să ne aducem aminte că o cale de rentabilizare, acum un an și jumătate, a fost aceea de a vinde unele dintre cele mai bune sloturi de transport pe care le aveam. Nu asta este soluția. Vom încerca și discuțiile cu Comisia Europeană pentru infuzie de capital dar, în același timp, trebuie să găsim cel mai bun și mai performant management pentru Tarom. Resursele sunt și în interiorul societății și evident că ele trebuie să vină și din partea statului."

Mihai Gâdea: "În momentul în care vorbiți despre salvare, vorbiți și despre faptul că am discutat, la un moment dat, că Tarom ar putea să facă un parteneriat cu mai multe companii, unele care erau, să zicem, din Golf. Nu mai țin minte dacă era vorba de de o companie din așa mare. E adevărat, așa este, dar la un moment dat s-a vorbit și despre faptul că niște joacă direct consultant sau cineva de la Constanța a avut niște discuții la cabinetul premierului Bolojan, la Cancelarie, că în momentul de față există vreo discuție."

Marian Neacșu: O fuziune între Aeroporturi București și Tarom ar putea duce la salvarea companiei

Marian Neacșu: "Este adevărat."

Mihai Gâdea: "La un moment dat s-a vorbit și despre faptul că cineva de la Lufthansa a avut niște discuții la cabinetul premierului Bolojan. În momentul de față, dacă vreți să faceți un parteneriat cu o companie din Vest sau din Golf - cu o companie puternică - există acest plan?"

Marian Neacșu: "Au fost discuții, așa cum ați amintit, și cu companii din zona Golfului. Ele sunt cele mai avansate în momentul ăsta și opinez că avem șanse să ajungem la o înțelegere."

Mihai Gâdea: "Asta e interesant. Deci aceasta e o știre. Spuneți că avem șanse să ajungem la o înțelegere cu o companie mare din Golf. Discuțiile, în momentul de față, țin de ceva?"

Marian Neacșu: "În momentul acesta, mai sunt în discuții destul de multe aspecte. Ele vizează păstrarea numărului de personal la un nivel rezonabil, înnoirea flotei cu condiții de investiții și relaționarea pe care pe care ar avea-o cu Compania Națională Aeroporturi București. A doua componentă care poate să ducă la salvarea companiei va fi sau ar putea să fie aceea de creștere a participației la Tarom, iar investitorul să fie național. Să facem o fuziune între Compania Națională Aeroporturi București și Tarom."

Mihai Gâdea: "Foarte important va fi ce va spune Comisia Europeană, pentru că s-au încălcat anumite angajamente. În condițiile în care Comisia Europeană spune 'Ați încălcat angajamentele, ne pare rău' se mai poate face ceva?"

Marian Neacșu: "Mi-e foarte greu să mă pronunț. Este una dintre situațiile pe care, bineînțeles, nu putem să nu le luăm în calcul, dar pe care nu ni le dorim. Însă cred că dacă soluția internă ar fi cea care ar fi pusă pe masă, cea de care v-am amintit anterior, și vom putea să prezentăm un program foarte clar prin care să restituim împrumutul pe care l-am primit de la Comisia Europeană prin planul de restructurare, atunci cred că putem să avem..."

CN Aeroporturi București este una dintre cele mai profitabile companii de stat din România

Spre deosebire de Tarom, Compania Națională Aeroporturi București, CNAB, este una dintre cele mai profitabile companii de stat din România.

În 2025, CNAB a avut venituri cifrate la circa 1,65 miliarde de lei, în creștere cu peste 19% față de 2024, iar în 2026 și-a propus să realizeze venituri de aproape două miliarde de lei.

Profitul net al CNAB în 2025 a fost de aproape 790 milioane de lei, în creștere cu aproape 30% față de 2024. Din acest profit au fost distribuite dividende de 580,8 milioane de lei.

În ceea ce privește fluxul de pasageri, acesta a ajuns anul trecut la 17 milioane de persoane.