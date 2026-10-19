„TAROM nu se va închide”. Ce a anunțat ministrul propus al Transporturilor despre planul de reorganizare al companiei

Nu este clar în acest moment ce se va întâmpla cu planul de restructurare al TAROM. Foto: Hepta

Ştefan Ovidiu Popa, ministrul propus al Transporturilor, a declarat luni, la finalul audierilor din comisiile parlamentare, că TAROM nu se va închide. El a precizat că planul de reorganizare aprobat în 2024, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, va trebui prelungit.

”Este un plan de reorganizare care a fost aprobat în 2024 cu Comisia Europeană. Vom face tot posibilul să prelungim acest plan. Va trebui, până la 31 decembrie 2026, să prezentăm Comisiei Europene planul de reorganizare şi vă spun din capul locului că TAROM nu se va închide. TAROM este un brand românesc care va trebui să existe în continuare”, a menționat Popa.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat în luna mai că planul de restructurare, aprobat de Comisia Europeană, este ultima șansă pentru TAROM, deoarece „legal nu mai putem să le dăm bani”.

„Există un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar banii sunt naţionali. Dacă vreţi, este o ultimă şansă pentru TAROM, pentru că legal nu mai putem să le dăm bani. Deci, planul ăsta de restructurare trebuie să ducă TAROM la viabilitate economică, dar legal nu mai avem voie să mai dăm bani după acest ajutor de salvare.

TAROM-ul real n-a mai avut profit din 2008. A vândut nişte active, dar, din activitatea de transport aerian, n-a mai făcut profit din 2008. Deci, evident că o companie nu poate să meargă să piardă bani 20 de ani la rând. De asta spun acum că e o ultimă şansă pentru restructurarea TAROM. Sper să ajungă la viabilitate, conform planului de restructurare. Dacă nu, vor trebui găsite alternative”, a spus Chiriţoiu.

Ştefan Ovidiu Popa a vorbit și despre situația de la CFR Marfă, pe care a descris-o drept complicată. Ministrul propus al Transporturilor a afirmat că angajații nu și-au primit salariile timp de patru luni, pe fondul problemelor legate de Consiliul de Administrație, și a promis că va căuta soluții după ce va ajunge la minister.

”Avem 4 luni în care salariaţii nu şi-au luat salariile, la CFR Marfă fac referire aici. Nu şi-au luat banii timp de 4 luni, asta din prisma lipsei Consiliului de Administraţie. Actualul fostul ministru nu a vrut să prelungească mandatele membrilor Consiliului de Administraţie. Şi, automat, aceste măsuri nu au putut fi luate”, a afirmat ministrul propus.

Ce se va întâmpla cu prețul călătoriei cu metroul

În ceea ce privește prețul unei călătorii cu metroul, ministrul propus al Transporturilor a declarat că va fi necesară o discuție pentru a stabili dacă tariful actual mai poate fi menținut, în contextul creșterii prețurilor la energie. El a precizat însă că nu susține majorarea tarifelor și că o alternativă ar fi creșterea subvenției acordate Metrorex.

”După cum bine ştim cu toţii, preţurile la energie au crescut. Trenurile din subteran sunt electrificate. Va trebui să avem o discuţie şi să vedem... Nu am spus că voi creşte preţul. Doar v-am spus că va trebui să fie o discuţie şi vedem dacă putem păstra acest preţ. Eu sunt pentru a nu creşte preţurile. Dacă ne uităm pe o statistică la nivelul capitalelor europene, suntem undeva în penultimul loc. După noi mai este Bulgaria”, a subliniat ministrul propus la Transporturi.