Planul de restructurare al TAROM, ultima șansă pentru companie. Consiliul Concurenței: „Legal nu mai putem să le dăm bani”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus că planul de restructurare, aprobat de Comisia Europeană, este ultima șansă pentru TAROM, deoarece „legal nu mai putem să le dăm bani”, scrie joi Agerpres.

„Există un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar banii sunt naţionali. Dacă vreţi, este o ultimă şansă pentru TAROM, pentru că legal nu mai putem să le dăm bani. Deci, planul ăsta de restructurare trebuie să ducă TAROM la viabilitate economică, dar legal nu mai avem voie să mai dăm bani după acest ajutor de salvare. TAROM-ul real n-a mai avut profit din 2008. A vândut nişte active, dar, din activitatea de transport aerian, n-a mai făcut profit din 2008. Deci, evident că o companie nu poate să meargă să piardă bani 20 de ani la rând. De asta spun acum că e o ultimă şansă pentru restructurarea TAROM. Sper să ajungă la viabilitate, conform planului de restructurare. Dacă nu, vor trebui găsite alternative”, a spus Chiriţoiu.

Astfel, el spuen că închiderea companiei e un caz extrem, deşi au fost cazuri când s-a întâmplat acest lucru, însă se poate găsi un investitor, un partener comercial.

„Închiderea companiei e un caz extrem, dar s-au întâmplat lucrurile astea în Bulgaria. În Ungaria s-au întâmplat situaţii de genul ăsta. Alte situaţii sunt, dacă ne uităm la Italia, de exemplu, să găseşti un investitor, un partener comercial”, a subliniat el.

Compania TAROM se află în implementarea unui Plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termene, indicatori şi angajamente clare ale statului român până la finalul anului 2026. Planul de restructurare include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro, care presupune ştergere de datorii şi injecţie de capital. Printre condiţiile impuse de Comisia Europeană se află reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave şi scăderea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurenţiale.

Preşedintele autorităţii de concurenţă a participat, joi, la conferinţa „Future of Governance International”, o ediţie centrată pe una dintre temele-cheie ale momentului: „The Great Governance Reset”.



Evenimentul, ajuns la cea de-a cincea ediţie şi organizat de Envisia - Boards of Elite, a reunit lideri din sectorul public şi privat, membri de board, investitori şi experţi internaţionali, pentru o conversaţie aplicată despre cum se rescriu regulile guvernanţei într-un context marcat de incertitudine, tehnologie şi schimbări sistemice.

Printre direcţiile abordate în acest an s-au numărat: cum se reconstruieşte legitimitatea instituţională, ce înseamnă guvernanţa „pregătită pentru criză”, cum se păstrează controlul uman într-o lume influenţată de AI dar și rolul noilor generaţii în structurile de decizie.