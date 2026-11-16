Ce se întâmplă cu TAROM. Vicepremierul Marian Neacșu: „Ne dorim să păstrăm brandul”

1 minut de citit Publicat la 14:25 16 Noi 2026 Modificat la 14:25 16 Noi 2026

O aeronavă a companiei TAROM, de tipul BOEING 737-800 NG, pe aeroportul Otopeni. Sursa foto: Agerpres

Vicepremierul Marian Neacşu a declarat luni, într-o conferință de presă la care a anunțat reforma companiilor de stat, că PSD lucrează și la un plan pentru reorganizarea TAROM. Liderul social-democrat a spus că de-a lungul timpului au fost o serie „de mari greșeli și de management” la TAROM, dar compania aeriană poate deveni profitabilă, relatează Agerpres. „Ținem să păstrăm brandul TAROM”, a adăugat vicepremierul.

„Lucrăm la aşa ceva (un plan de reorganizare). Dacă vreţi părerea mea personală, ţin ca român, ca politician român, ca cea mai reprezentativă şi una dintre cele mai vechi companii europene în domeniul Transporturilor să poată să funcţioneze în continuare şi încercăm să căutăm soluţii pentru a-i asigura tot suportul pentru asta.

(...) Eu cred că poate să devină o companie aeriană pe plus. De-a lungul timpului, la TAROM, s-au făcut o serie de mari greşeli şi de management, dar mai ales de administrare. Dacă reuşim să le identificăm, şi cred că vom reuşi, atunci vom putea să ţinem compania în viaţă”, a afirmat Marian Neacşu.

El nu a exclus o colaborare cu companii străine în acest scop.

„În general, în piaţa aviatică mondială, dincolo de structura generală care ţine mai multe companii de transport legate cumva, s-au realizat de-a lungul timpului şi acţiuni de cooperare. Ne dorim în primă fază acţiuni de cooperare şi colaborare şi ţinem să păstrăm brandul TAROM”, a spus vicepremierul.

În aceeași conferință, Marian Neacșu a anunțat că societățile de stat cu pierderi acumulate de-a lungul anilor și fără importanță strategică vor fi desființate.

Compania TAROM se află în plin proces de implementare a planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termen de finalizare decembrie 2026.