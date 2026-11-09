Va mai zbura TAROM și anul viitor? Răspunsul tranșant al directorului companiei și planurile pentru 2027

1 minut de citit Publicat la 15:31 09 Noi 2026 Modificat la 16:29 09 Noi 2026

Cristian Anghel a dat asigurări că operatorul aerian va continua să funcționeze. Foto: Hepta

TAROM va continua să opereze și în 2027, iar compania are planuri de modernizare și consolidare a activității, a dat asigurări, luni, Cristian Anghel, directorul general interimar al companiei. Acesta a anunțat că alte două aeronave urmează să fie recepționate în aprilie 2027.

Întrebat într-o conferință de presă dacă TAROM va mai zbura și anul viitor, Cristian Anghel a dat asigurări că operatorul aerian va continua să funcționeze.

„Răspunsul este, în mod cert, afirmativ. TAROM va zbura și anul viitor. Avem planuri mari: alte două aeronave urmează să fie recepționate de companie în aprilie 2027. Suntem într-un proces de modernizare și consolidare, care va continua și anul viitor”, a declarat acesta.

TAROM a primit primul Boeing 737 MAX 8 din cadrul programului de înnoire a flotei, aeronava fiind prezentată la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Avionul, botezat „Mircea Lucescu”, a fost preluat direct de la producătorul Boeing, din Seattle, de echipajele și specialiștii tehnici ai companiei și adus în România pe 8 septembrie.

De asemenea, aeronava TAROM „Ivan Patzaichin”, cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8 din flota companiei, a efectuat în octombrie primul său zbor de linie, pe ruta București-Chișinău

Planul de restructurare

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat în luna mai că planul de restructurare, aprobat de Comisia Europeană, este ultima șansă pentru TAROM, deoarece „legal nu mai putem să le dăm bani”.

„Există un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar banii sunt naţionali. Dacă vreţi, este o ultimă şansă pentru TAROM, pentru că legal nu mai putem să le dăm bani. Deci, planul ăsta de restructurare trebuie să ducă TAROM la viabilitate economică, dar legal nu mai avem voie să mai dăm bani după acest ajutor de salvare.

TAROM-ul real n-a mai avut profit din 2008. A vândut nişte active, dar, din activitatea de transport aerian, n-a mai făcut profit din 2008. Deci, evident că o companie nu poate să meargă să piardă bani 20 de ani la rând. De asta spun acum că e o ultimă şansă pentru restructurarea TAROM. Sper să ajungă la viabilitate, conform planului de restructurare. Dacă nu, vor trebui găsite alternative”, a spus Chiriţoiu.