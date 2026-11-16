Societățile cu pierderi istorice vor fi desființate, anunță Neacșu. Guvernul ar urma să-și angajeze răspunderea până la 1 martie 2027

2 minute de citit Publicat la 12:32 16 Noi 2026 Modificat la 12:32 16 Noi 2026

Viceprim-ministrul Marian Neacşu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

Companiile de stat cu pierderi acumulate de-a lungul anilor și fără importanță strategică vor fi desființate, a declarat vicepremierul Marian Neacșu, care a prezentat primul draft privind reorganizarea administrativ-teritorială și a companiilor de stat. El a spus că societățile vor fi analizate individual și că reforma va duce și la comasări.

Planul prevede, totodată, reducerea numărului de organisme de control, reunirea unor servicii administrative și legarea unei părți mai mari din remunerația conducerii de performanță.

"Vom analiza punctual toate societățile comerciale. Cert, vor fi situații de comasări, desființări", a spus Neacșu.

Întrebat dacă 100 de companii ar urma să fie desființate sau comasate, el a precizat că evaluarea va urmări eficiența serviciilor publice. Întrebat despre soarta angajaților, acesta a declarat că "dacă o întreprindere se dizolvă, evident că personalul de acolo trebuie să își găsească altceva de făcut".

Neacșu a spus că efectul reformei asupra bugetului este greu de estimat. El a dat exemplul Ordonanței 7, pentru care fusese estimat un impact bugetar de 3,6 miliarde de lei în 2026 și care, potrivit cifrelor preliminare invocate de acesta, ar fi dus la încasări între 700 și 800 de milioane de lei.

Cum ar urma să fie reorganizate companiile de stat și instituțiile publice

Draful prezentat de Marian Neacșu prevede evaluarea societăților la care statul este acționar majoritar și care înregistrează pierderi istorice. În funcție de rezultat, acestea ar putea fi comasate, reorganizate, fuzionate sau dizolvate. Societățile listate pe o piață organizată sunt exceptate de la această măsură. Companiile profitabile vor fi și ele analizate, pentru a identifica măsuri care să le crească eficiența și rentabilitatea, fără ca sprijinul să aibă caracter de ajutor de stat.

Planul propune și revizuirea indicatorilor de performanță din contractele de management, astfel încât o parte mai mare din remunerația membrilor consiliilor de administrație, ai consiliilor de supraveghere și ai directoratelor să depindă de rezultate.

Una dintre variantele luate în calcul este reducerea indemnizațiilor fixe până la nivelul salariului mediu pe economie la companiile mari și până la nivelul salariului minim la cele mici și mijlocii.

În administrație, reforma prevede digitalizarea și reunirea serviciilor de sprijin ale structurilor teritoriale în centre bugetare județene. Unele structuri județene cu personalitate juridică ar urma să fie centralizate la nivel regional sau integrate în ministere. Planul mai propune comasarea unor organisme de control din subordinea aceleiași entități centrale, reducerea numărului de controale și orientarea activității către prevenție. Autoritățile cu atribuții care se suprapun sau care s-au dovedit ineficiente ori nefuncționale ar putea fi reorganizate, comasate, fuzionate sau dizolvate.

Guvernul ar urma să își angajeze răspunderea până la 1 martie 2027

Calendarul propus prevede constituirea, până la 20 noiembrie 2026, a unui comitet interministerial prezidat de premier.

Formularele pentru colectarea datelor ar urma să fie transmise până la 15 decembrie, iar comitetul ar urma să analizeze informațiile până la 20 ianuarie 2027.

Proiectul de act normativ ar urma să fie redactat până la 1 februarie și să parcurgă etapele de consultare, transparență și avizare până la 20 februarie. Potrivit calendarului, Guvernul ar urma să aprobe proiectul și să își angajeze răspunderea în Parlament până la 1 martie 2027.