Un cartier în formă de floare se construiește în Tirana. Cum va arăta Centaurea, cu clădiri curbate, terase verzi și alei în spirală

2 minute de citit Publicat la 12:15 18 Noi 2026 Modificat la 12:15 18 Noi 2026

Proiectul arhitectural pentru cartierul rezidențial Centaurea din Tirana. Sursa foto: Hepta

Un nou proiect rezidențial cu o arhitectură neobișnuită este în curs de dezvoltare în Tirana, capitala Albaniei. Denumit Centaurea, complexul este inspirat de forma florii cu același nume și va fi construit pe un versant din sudul orașului, în apropierea lacului Liqeni i Thatë, cunoscut și sub numele de Dry Lake (n.r. Lacul Secat).

Proiectul se va desfășura pe o suprafață de aproximativ 80.000 de metri pătrați și va include 600 de apartamente, alături de facilități și spații comune destinate locatarilor, potrivit Century 21 Albania.

Numele complexului face trimitere la Centaurea (n.r. gen botanic din familia Asteraceae), o plantă cunoscută în Albania, unde este apreciată în special pentru proprietățile sale medicinale.

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Floarea reprezintă și principala sursă de inspirație pentru conceptul arhitectural. Forma radială și dispunerea în straturi a petalelor au stat la baza planului general al ansamblului, organizat după un model spirală întâlnit și în natură, la conurile de pin, cochiliile marine și structura petalelor.

Acest principiu geometric determină forma curbată a clădirilor, poziționarea lor și distanțele dintre volume. Același model organizează și traseele pietonale, care se desfășoară în spirală către interiorul ansamblului și converg într-o piațetă publică centrală, gândită ca principal spațiu de întâlnire al comunității.

Arhitectura complexului ține cont și de particularitățile terenului. Clădirile sunt dispuse în trepte, urmărind panta naturală a versantului, iar orientarea și amplasarea lor sunt concepute astfel încât să păstreze perspectivele către peisajul din jur și să nu blocheze zonele verzi.

Apartamentele sunt orientate predominant către sud, pentru a beneficia de cât mai multă lumină naturală. În schimb, circulațiile verticale – scările și lifturile – precum și fâșiile de vegetație sunt amplasate pe latura nordică a clădirilor, contribuind la asigurarea unui nivel mai ridicat de intimitate pentru locatari.

Prin organizarea inspirată din natură, integrarea în relieful existent și crearea unui spațiu public central, Centaurea propune un model de dezvoltare rezidențială în care forma arhitecturală și amenajarea peisagistică sunt concepute ca părți ale aceluiași sistem.