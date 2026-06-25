“Judecătorii CCR au dat liber la uciderea urșilor din România pentru trofee”. Acuzații grave aduse de fondatoarea sanctuarului Libearty

2 minute de citit Publicat la 12:33 25 Iun 2026 Modificat la 13:00 25 Iun 2026

Urs brun european. Fondatoarea sanctuarului Libearty acuză că decizia CCR pe legea ce dublează numărul animalelor ce pot fi împușcate a fost luată pentru vânătorii de trofee. Foto: Getty Images

Cristina Lapis, fondatoarea sanctuarului Libearty de la Zărnești, unde au fost aduși urși salvați din captivitate, a atacat dur, joi, într-o intervenție la Antena 3 CNN, legea validată recent de CCR, care mărește numărul de animale ce pot fi împușcate anul acesta și anul viitor.

Legea a fost contestată la instanța constituțională de președintele Nicușor Dan, însă judecătorii au respins obiecțiile președinției, concluzionând că textul legiferat are ca scop prevenirea atacurilor asupra populației și limitarea pagubelor provocate de aceste animale.

Fondatoarea sanctuarului Libearty: “O lege mascată pentru vânătorii de frofee”

“Această lege este, de fapt, o lege mascată pentru a ascunde adevăratul scop, și anume, vânătoarea de trofee.

În fiecare an a existat o cotă de 400 - 500 urși (care pot fi împușcați), iar numărul a depins de ministrul în funcție la momentul respectiv.

Acești urși au fost omorâți și s-a dovedit că situația nu s-a rezolvat. Chiar și cu 1000 de urși (împușcați pe an), situația va rămâne aceeași, pentru că, așa cum v-am spus, este o lege făcută pentru trofee. În niciun caz pentru a preveni.

Dacă ar fi fost să prevenim conflictul om - urs, ar fi fost aplicate soluțiile care există.

Drept dovadă, chiar și în momentul de față, după toate incidentele care au avut loc pe Transfăgărășan, turiștii se opresc nederanjați de nimeni și hrănesc urșii.

Deci, dacă ar fi făcut ar fi fost făcută prevenție, n-am fi ajuns în situația asta. Este clar că s-a dus o campanie împotriva ușilor și pentru a influența și societatea civilă și Curtea Constituțională (...)

În primul rând, acest simulacru de numărătoare care a fost făcută în trei ani este, de fapt, o evaluare a celor care își doresc vânătoarea și să poată anunța pe toate site urile din străinătate vânătoare de urși în România (...)

Se va afla la anul, după omorârea a 1000 de urși, că nu s a schimbat absolut nimic și conflictul acesta va rămâne atâta timp cât nu sunt aplicate soluțiile”, spus Lapis la Antena 3 CNN.

CCR a dat undă verde legii care permite uciderea a peste 900 de urși bruni în 2026 și 2027

CCR a decis că legea care permite împușcarea peste 900 de urși în acest an și în următorul este constituțională.

Judecătorii au respins cu majoritate de voturi obiecția de neconstituționalitate formulată de Nicușor Dan, deschizând astfel calea pentru aplicarea noilor măsuri de gestionare a populației de urs.

Legea permite recolatrea a câte 859 de exemplare de urs brun la nivel de prevenție și a altor 110 exemplare la nivel de intervenție în anii 2026 și în 2027.

În ultima vreme au fost semnalați foarte mulți urși în apropierea gospodăriilor și în stațiunile din zonele montane.

Animalele au intrat în unități comerciale în căutarea hranei și au devenit un pericol pentru turiști și localnici.