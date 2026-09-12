Un europarlamentar AUR avertizează: în Spania te poţi trezi cu casa ocupată de străini. "Squattingul" ia amploare

Teodorescu a menționat și cazuri în care persoane plecate în concediu s-ar fi întors și ar fi descoperit că locuințele lor fuseseră ocupate între timp. FOTO: Profimedia Images

Criza demografică și accesul tot mai dificil al tinerilor la locuințe au fost printre temele discutate de europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu în emisiunea „Be EU”, realizată de Sabina Iosub. Aceasta a vorbit despre prețurile ridicate ale locuințelor din unele state europene și despre soluțiile extreme adoptate în Spania, unde ocuparea abuzivă a unei locuințe a generat numeroase controverse.

Georgiana Teodorescu a explicat că, în țări precum Portugalia sau Olanda, prețul minim al unei locuințe, fără valoarea terenului și fără adaosul comercial al constructorului, pornește de la 3.500 de euro pe metru pătrat.

"Foarte puțini oameni își permit. De aici există și această criză", a spus europarlamentarul.

În acest context, Teodorescu a vorbit despre ceea ce a descris drept soluții extreme adoptate în unele țări europene, dând exemplul Spaniei și al fenomenului ocupării abuzive a locuințelor.

"De aici există și unele soluții extreme, cum sunt cele din țări precum Spania, unde există această politică a «squattingului», o politică încurajată de politici socialiste, în fond", a declarat ea.

Potrivit europarlamentarului, în cazul în care o persoană ocupă abuziv o locuință care nu îi aparține, statul spaniol ar considera că aceasta a ocupat-o pentru că avea nevoie de ea, motiv pentru care i-ar permite să rămână în locuință pe termen nelimitat.

"Dacă cineva ocupă o locuință care nu este a lui, o ocupă abuziv, statul consideră că a ocupat-o pentru că avea nevoie de ea, motiv pentru care i se permite să rămână în acea locuință pe termen nelimitat", a afirmat Georgiana Teodorescu.

Proprietarul ar fi obligat să plătească utilitățile

Ea a susținut că, în astfel de situații, proprietarul nu numai că nu își poate evacua locuința, dar este obligat prin lege să continue să plătească facturile pentru utilități până când ocupantul decide să plece.

"Proprietarul nu numai că nu poate să îl dea afară, dar e obligat prin lege să plătească mai departe factura la curent, la gaz, la apă, până când se hotărăște el să plece. Există acest fenomen de ocupare abuzivă", a spus europarlamentarul.

Teodorescu a menționat și cazuri în care persoane plecate în concediu s-ar fi întors și ar fi descoperit că locuințele lor fuseseră ocupate între timp.

"Au fost numeroase cazuri de familii, de cetățeni spanioli care au plecat în concedii și când s-au întors nu mai aveau case din acest motiv", a afirmat ea.

Europarlamentarul a precizat că o astfel de situație nu există în România, unde ocuparea abuzivă a locuinței unei alte persoane este considerată infracțiune.

"În România nu există astfel de cazuri. Avem o politică infracțională foarte fermă. Este infracțiune să ocupi abuziv casa cuiva. Dacă ai ocupat-o, persoana în cauză poate să facă o plângere la parchet, la poliție, îți face o plângere și ești dat afară din casă", a declarat Georgiana Teodorescu.

Aceasta a subliniat că, în România, ocupantul abuziv nu poate rămâne pe termen nesfârșit într-o locuință care nu îi aparține, așa cum a susținut că se întâmplă în Spania.