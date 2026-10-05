UDMR cere PSD și PNL să facă „concesii” înainte de consultări: „Societatea îşi pierde răbdarea”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond. Foto: Agerpres

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, anunţă că partidul va participa la discuţiile de luni de la Cotroceni, dar spune că principalele partide trebuie să facă concesii, „altfel un guvern nu poate fi format decât cu extremiștii”. „Cetățenii sunt de-a dreptul nerăbdători, este inacceptabil ca marile partide românești să nu ajungă la un compromis din luna mai”, a spus el.

„Mergem la Palatul Cotroceni în această după-amiază. Nu există altă cale: atât PNL, cât şi PSD trebuie să facă concesii, altfel, un guvern nu poate fi format decât cu extremiştii. Cetățenii sunt de-a dreptul nerăbdători, este inacceptabil ca marile partide românești să nu ajungă la un compromis din luna mai”, a scris el, pe Facebook.