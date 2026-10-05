UDMR cere PSD și PNL să facă „concesii” înainte de consultări: „Societatea îşi pierde răbdarea”

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, anunţă că partidul va participa la discuţiile de luni de la Cotroceni, dar spune că principalele partide trebuie să facă concesii, „altfel un guvern nu poate fi format decât cu extremiștii”. „Cetățenii sunt de-a dreptul nerăbdători, este inacceptabil ca marile partide românești să nu ajungă la un compromis din luna mai”, a spus el.
„Mergem la Palatul Cotroceni în această după-amiază. Nu există altă cale: atât PNL, cât şi PSD trebuie să facă concesii, altfel, un guvern nu poate fi format decât cu extremiştii. Cetățenii sunt de-a dreptul nerăbdători, este inacceptabil ca marile partide românești să nu ajungă la un compromis din luna mai”, a scris el, pe Facebook.
Şi preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a atras atenţia că românii şi-au pierdut răbdarea.
„După 148 de zile, nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil. Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini, iar reacţia va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deşertului la răsărit, un kitsch politic”, a declarat Kelemen Hunor, miercurea trecută, în plenul Parlamentului.
Reprezentaţii UDMR sunt dispuşi să susţină mai multe variante de guvernare, cu excepţia unor guverne care ar fi investite cu ajutorul AUR, SOS sau POT.
Noi consultări pentru desemnarea unui nou premier au loc la Cotroceni, de la ora 14:00. Prima opțiune pentru desemnarea unui premier ar fi liderul PSD, Sorin Grindeanu, însă el ar prefera un independent sau tehnocrat.
PNL ar putea vota învestirea viitorului guvern, fără să se angajeze să îl susțină ulterior în Parlament, dar USR nu va vota un guvern PSD și nu va intra la guvernare alături de social-democrați.