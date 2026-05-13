UE va interzice importurile de carne din Brazilia începând din septembrie, în pline tensiuni legate de acordul Mercosur

2 minute de citit Publicat la 10:06 13 Mai 2026 Modificat la 10:08 13 Mai 2026

UE va interzice importurile de carne din Brazilia începând din septembrie, în pline tensiuni legate de acordul Mercosur. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană va interzice, din 3 septembrie, importurile de carne din Brazilia, din cauza folosirii unor substanțe antimicrobiene pentru stimularea creșterii animalelor. Decizia vine la scurt timp după intrarea provizorie în vigoare a acordului comercial dintre UE și Mercosur, blocul sud-american din care fac parte Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, scrie Euronews. Acordul relaxează regulile comerciale pentru mai multe produse agricole, deși fermierii europeni s-au opus puternic.

Un comitet al Uniunii Europene, format din experți ai statelor membre, a votat marți pentru blocarea importurilor de carne braziliană începând cu 3 septembrie. Motivul este că Brazilia nu mai este considerată conformă cu regulile europene privind folosirea antimicrobienelor la animale.

Decizia de a scoate Brazilia de pe lista țărilor care respectă standardele UE privind siguranța alimentară vine într-un moment sensibil. Acordul UE-Mercosur a intrat provizoriu în vigoare la 1 mai și urmărește să crească schimburile comerciale dintre Europa și America de Sud.

Acordul rămâne însă contestat de fermierii europeni. Aceștia se tem că produsele venite din America Latină ar putea fi mai ieftine tocmai pentru că sunt obținute după reguli diferite față de cele impuse în Uniunea Europeană. În opinia lor, acest lucru ar crea o concurență neloială.

„Faptul că Uniunea poate aplica regulile este esențial pentru încredere, pentru concurență corectă și pentru relații bune cu partenerii comerciali”, a declarat pentru Euronews un diplomat european.

Un oficial familiarizat cu dosarul a spus că votul a fost unanim. Brazilia devine astfel prima țară eliminată de pe lista statelor care respectă restricțiile UE privind folosirea antimicrobienelor la animale.

Lista țărilor din afara Uniunii Europene care respectă aceste cerințe și care pot exporta animale și produse de origine animală în UE va fi adoptată oficial în zilele următoare.

Comisia Europeană a transmis în repetate rânduri că regulile de siguranță alimentară ale Uniunii se vor aplica în continuare produselor agricole importate din America Latină, chiar și după intrarea în vigoare a acordului comercial.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a confirmat pentru Euronews că, de la 3 septembrie, Brazilia nu va mai putea exporta în UE produse precum carne de vită, carne de cal, carne de pasăre, ouă, produse de acvacultură, miere și membrane naturale folosite în industria alimentară.

„Acordurile comerciale nu ne schimbă regulile”, a spus Hrncirova. Ea a precizat că Uniunea Europeană stabilește standardele sanitare și fitosanitare obligatorii, iar acestea trebuie respectate atât de fermierii europeni, cât și de exportatorii din țările din afara UE.

Bruxellesul a introdus și măsuri de protecție pentru fermierii europeni. Printre acestea se află mecanisme de monitorizare a pieței, pentru cazul în care importurile din țările Mercosur cresc brusc și afectează producătorii europeni. De asemenea, au fost stabilite cote pentru produse sensibile, inclusiv carne de pasăre și carne roșie.

Importurile din Brazilia ar putea fi reluate după ce autoritățile braziliene vor demonstra că respectă regulile europene de siguranță alimentară. În acel moment, Brazilia ar putea beneficia din nou de reducerile de taxe prevăzute în acordul UE-Mercosur, la fel ca celelalte țări din blocul sud-american.