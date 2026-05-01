„O piață comună pentru 720 de milioane de oameni”. De azi se aplică provizoriu acordul UE-Mercosur. Ce înseamnă asta pentru agricultori

3 minute de citit Publicat la 07:00 01 Mai 2026 Modificat la 07:00 01 Mai 2026

România va fi unul dintre principalii exportatori europeni. FOTO: Getty Images

Acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) se aplică cu titlul provizoriu, începând de astăzi, 1 mai 2026. Acordul va intra pe deplin în vigoare după ce Parlamentul European își va da acordul, ceea ce este o condiție prealabilă pentru ca Consiliul să încheie acordul. Parlamentul European va putea vota aprobarea doar după ce Curtea Europeană de Justiție își va fi dat avizul privind compatibilitatea acordului cu tratatele UE, în urma deciziei Parlamentului de a solicita un astfel de aviz în ianuarie.

Raportorul permanent al Comisiei pentru Comerț Internațional pentru Mercosur, Gabriel Mato (PPE, ES), a declarat: „Salutăm lansarea acestui parteneriat important dintre UE și Mercosur, care reprezintă o oportunitate semnificativă de a consolida legăturile noastre economice și politice cu America Latină. Aplicarea sa provizorie deschide o fază crucială pentru evaluarea impactului real al acordului pe teren. UE trebuie să se ridice la înălțimea situației și să își îndeplinească toate angajamentele asumate în cadrul acordului, asigurând o concurență loială și un sprijin eficient pentru cele mai sensibile sectoare ale Europei, în special agricultura.”

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange (S&D, Germania), a adăugat: „Aceasta este o schimbare reală și exact remediul potrivit în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic. Acordul este un semnal strategic împotriva izolaționismului, în favoarea parteneriatului și a comerțului bazat pe reguli. Sunt încrezător că, până când Parlamentul va lua decizia finală, acordul va da deja roade economice și politice. De asemenea, ar trebui să continuăm cu viitoarele acorduri și să accelerăm procedurile de ratificare, astfel încât să putem culege beneficiile mult mai repede decât este cazul în prezent - protejând în același timp rolul Parlamentului European.”

Acordul UE-Mercosur va crea o piață comună pentru 720 de milioane de locuitori, reducând miliarde de dolari din tarife și deschizând oportunități în mai multe sectoare. Pentru a preveni potențialele daune aduse sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului, Parlamentul European a aprobat în februarie 2026 clauze de salvgardare care stabilesc modul în care UE ar putea suspenda temporar tarifele preferențiale pentru importurile agricole din țările Mercosur, în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri ar afecta producătorii din UE.

În luna ianuarie, Parlamentul European a solicitat un aviz la Curtea Europeană de Justiție, care să verifice compatibilitatea acordului cu tratatele UE. De asemenea, săptămâna trecută, Polonia a anunțat că depune o contestație în justiție împotriva acordului comercial UE-Mercosur la instanța supremă a UE. Această mișcare vine în urma unor săptămâni de presiuni interne. Parlamentul polonez a adoptat o rezoluție la mijlocul lunii martie prin care îndemna guvernul să acționeze, iar președintele Karol Nawrocki, aliniat opoziției, i-a trimis lui Tusk o scrisoare la începutul lunii aprilie, cerându-i să depună imediat cererea.

Ce înseamnă aplicarea provizorie a acordului Mercosur

Aplicarea provizorie va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi și va crea un cadru mai predictibil pentru comerț și investiții. Astfel, companiile, consumatorii și fermierii din UE vor putea beneficia rapid de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile vor fi protejate prin mecanisme de siguranță.

De asemenea, acordul va facilita o cooperare mai strânsă între UE și Mercosur în domenii precum drepturile lucrătorilor și schimbările climatice, contribuind totodată la consolidarea lanțurilor de aprovizionare, în special pentru materii prime critice.

Exportatorii europeni vor putea accesa informații detaliate despre oportunitățile oferite de acord prin platforma Access2Markets, unde datele urmează să fie publicate în perioada următoare.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că acest pas demonstrează credibilitatea Uniunii Europene ca partener comercial major și a subliniat că prioritatea este transformarea acordului în beneficii concrete pentru exportatori, economie și locuri de muncă.

Guvernul Bolojan a adoptat, la finalul lunii martie, memorandumul pentru semnarea, de către România, a acordului comercial UE-Mercosur.

După semnarea documentului, pasul următor este ratificarea acordului de către Parlamentul României. Dacă parlamentarii resping la vot controversatul tratat comercial, atunci acesta nu va mai intra în vigoare.